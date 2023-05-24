Центр исполнения желаний

В нашем крае нет своих Дерипасок и Ротенбергов. И тем не менее, прочную основу его экономики составляют местные промышленники, аграрии и предприниматели. Эта особая алтайская устойчивость проявляется каждый раз во время кризисов.

В канун Дня предпринимателя редакция поговорила с теми, кто во многом отвечает за создание благоприятного климата для занятия бизнесом в Алтайском крае.

Однако нужно понимать, что без нового поколения инициативных и предприимчивых, без открытия ими компаний, которые будут выпускать конкурентную продукцию, наш регион точно двигаться вперед не сможет.

Вот почему в канун Дня предпринимателя мы решили поговорить с теми, кто во многом отвечает за создание благоприятного климата для занятия бизнесом.

Мои собеседники — начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев и директор Алтайского фонда МСП Антон Слобод­чиков.

Рост в суровое время

— Александр, когда появился национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», честно говоря, у меня были большие сомнения, можно ли с помощью него привлечь к занятию бизнесом юное поколение. Ведь бизнес-климат во многом определяют общие экономические условия, а они за последнее время в стране были совсем не простыми: эпидемия ковида, теперь вот санкции, закрытые для нас рынки. Есть ли у проекта в нашем крае реальные положительные результаты?

— Национальный проект по малому бизнесу изначально нами был воспринят как дополнительная возможность развития этого важного сектора экономики. Чтобы не быть голословным, обращусь к цифрам. За пять лет предпринимателям оказано почти 100 тысяч услуг по разнообразной поддержке. Общий объем полученных предпринимателями финансовых ресурсов в разных формах в Алтайском крае составил более 50 млрд рублей. Но целевой показатель проекта — люди, занятые в сегменте МСП. На конец 2019 года в этой сфере работали 298 тысяч жителей края, а на начало 2023 года их число выросло до 352 тысяч. При этом плановый показатель по национальному проекту составлял 332 тысячи. На мой взгляд, это заслуга не столько наша, сколько предпринимателей края, которые, в том числе благодаря нацпроекту, были более дерзкими в своих амбициях, работали чуть смелее и смогли привлечь к воплощению своих идей большее число сотрудников.

— И это во время ковида и санкционных ограничений…

— Более того, меры правительства по льготам и поддержке малого бизнеса позволили части предпринимателей выйти из тени. Во время ковидных ограничений, когда правительство для сохранения бизнеса, занятости вводит субсидии, стимулирующие сохранение рабочих мест, возникали ситуации, когда некоторые предприниматели, скрывающие своих наемных работников, стали их официально трудоустраивать. Люди поверили государству, поняли, что вместе с ним пережить кризис легче. Тренд последних нескольких лет — работать «в белую» стало выгоднее, чем наоборот. Вспомните, сколько опросов проводилось в начале пандемии, когда прогнозировали сложные для предпринимательства времена. Однако получилось ровно наоборот. Предприниматели, понимая, что в этих условиях нужно работать еще энергичнее, показали совсем неплохие результаты.

Александр Евстигнеев, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Фото: Дмитрий Лямзин.

— Каким, по вашим оценкам, для малого и среднего бизнеса в крае был предыдущий год? Какие тренды уже видны сегодня?

— Год начинали с продолжения отмены ковидных ограничений и надежд на более активное движение, чем в 2021 году. Но после объявления спец­операции страна попала под беспрецедентные санкции. Экономические связи были нарушены, увеличилась ключевая ставка, изменились условия кредитования, появились проблемы с валютой, возникли ограничения на внешне­экономическую деятельность с привычными партнерами. Нашим предпринимателям пришлось торить новые караванные тропы, пересматривать свои подходы к ведению бизнеса. На адаптацию к этим чрезвычайным форс-мажорным условиям ушло примерно полгода. Но алтайский бизнес смог выстоять. Наши предприниматели сегодня пробуют, и весьма успешно, закрывать собственными товарами и услугами освободившиеся ниши, находят новых поставщиков и активно выходят на новые для себя рынки.

А вот что нам говорят цифры. На начало 2023 года количество субъектов МСП в крае составляло без малого 74 тысячи. За прошедший год общий количественный состав таких хозяйствующих субъектов снизился чуть более чем на 700, причем по категории индивидуальных предпринимателей край прирос более чем на 1,1 тыс. человек. Снижение количественного состава юридических лиц связывают в основном с чисткой налоговой службой зарегистрированных, но не работающих предприятий. А в первом квартале уже текущего года край прирос еще на более чем 1,5 тысячи субъектов МСП, так что общее количество «живых» компаний стало больше. И это еще не все.

В 2020 году Алтайский край включился в эксперимент по самозанятым. Без малого за три года в крае зарегистрировано более 80 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Среди этих людей есть, конечно, и опытные предприниматели, которые легально оптимизируют свой бизнес, совмещают статус индивидуального предпринимателя и самозанятого по отдельным услугам. Но большую часть составляют те, кто раньше избегал налогов.

Фокус внимания

— Насколько тема развития малого бизнеса волнует сегодня губернатора? Ведь бытует расхожее мнение, что малый бизнес не приносит больших денег в казну, не делает масштабных инвестиций, разве что решает вопросы занятости.

— Не соглашусь. Задача, которую постоянно ставит перед нами Виктор Петрович Томенко, — чтобы малый и средний бизнес чувствовал себя в крае уверенно и достойно. Он постоянно интересуется и в курсе того, что происходит в этой сфере. Ведь в нашем крае почти 85% бизнеса относится к этому сегменту. 25% всех инвестиций в крае приходится на МСП, более 30% занятых и 36% налогов. Очень многое из того, что нас окружает, делается малым и средним бизнесом и в сфере сельского хозяйства, и в обрабатывающих производствах, и в сфере услуг, и в торговле. Поэтому для губернатора и для правительства края — это ключевая сфера и одно из важнейших направлений деятельности.

Законодательные решения, которые за последние пять лет принимались в интересах малого бизнеса, это подтверждают. Когда отменяли единый налог на вмененный доход, для нас было принципиально создать условия для «бесшовного» перехода на патентную систему. В тесном взаимодействии, в диалоге с предпринимательскими объединениями уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае объективно этого удалось достичь. Если мы посмотрим на аналогичные законы в других регионах, в Алтайском крае один из самых выгодных режимов для работы по патенту. И даже те изменения, которые недавно были приняты по патенту, оказались не критичными. Результат прошлого года: около 18 тысяч предпринимателей купили почти 27 тысяч патентов. А к моменту перехода на ЕНВД на патенте работало всего порядка тысячи предпринимателей.

— Министр экономического развития Максим Решетников поставил задачу перед регионами — сосредоточить всю поддержку МСП в «одном окне». Удалось ли такой подход реализовать в крае?

— Региональный центр «Мой бизнес» сосредоточил в себе всю инфраструктуру поддержки предпринимателей. Подобные решения в стране появились с начала реализации нацпроекта, но мы к нему пришли на год раньше. Когда поняли, что всю помощь предпринимателям нужно не распылять, а сосредоточить в одном месте — в Алтайском фонде развития МСП. По сути, предвосхитили идею нацпроекта. Поэтому к началу 2019 года, когда большинство регионов только завершали организационную работу, мы уже работали с предпринимателями.

Фабрика и автопоезда

В нашу беседу вступает Антон Слободчиков.

Антон Слобод­чиков, директор Алтайского фонда МСП. Фото: Дмитрий Лямзин.

— Идея лежала на поверхности. Оптимизировать затраты и сделать максимально удобный сервис для предпринимателей по образу МФЦ. Тут срабатывает синергия, когда, приходя за гарантией для банка, люди узнают об образовательных услугах, возможностях вывести свой товар на экспорт, получить сертификат или запатентовать найденное решение. С помощью нацпроекта мы смогли создать ту особую среду, в которой жизнь сегодня кипит, в чем вы можете убедиться сами.

Предприниматели встречаются с нужными людьми, получают консультации, учатся, готовят и защищают перед экспертами свои бизнес-планы, оформляют займы. Ресурсы, выделенные по нацпроекту, позволили нам наполнить интересным, креативным и максимально полезным содержанием пространство центра. Привлечь к участию федеральных спикеров. Первые два года мы зарабатывали свой имидж у предпринимателей. Сегодня планка оценки нас бизнес-сообществом поднята высоко. Как в плане оказания конкретной помощи, так и в проведении мероприятий и того содержания, которое предлагается бизнесу совершенно бесплатно.

Мы видим это и в увеличении количества обращений. Если на начальном этапе вся инфраструктура поддержки МСП порождала порядка 2,5 тысячи услуг в год, то сегодня центр «Мой бизнес» оказывает 11,5 тысячи услуг самого различного рода для предпринимателей.

— Антон, как выглядит сегодня наш центр «Мой бизнес» в сравнении с другими регионами страны? Часто ли к вам обращаются коллеги за опытом?

— По некоторым направлениям Министерство экономического развития РФ отмечает наши практики как лучшие и транслирует наш опыт в регионы. Но и мы стараемся притянуть все лучшее, что есть у коллег, к себе. По целому ряду направлений получается быть первыми. В ноябре 2019 года в Подмосковье проходило обучение региональных команд, которым предстояло заниматься внедрением нацпроекта на местах. По условиям обучения в конце нужно было защитить свой проект. Мы выбрали не что-то абстрактное, а предложили на площадке «Мой бизнес» разместить Фабрику процессов. Ее создание было предусмотрено другим нацпроектом по повышению производительности труда. Цель состояла в том, что фабрика успеет помочь рационально организовать свои бизнес-процессы не только крупным предприятиям, но и малому бизнесу. Фабрику смогли запустить быстро — за три месяца. Когда ее посетил Максим Решетников, то оценил это решение. И сегодня наш опыт подхватили коллеги в российских регионах.

Другой пример, получивший широкое распространение в стране, — выезды автопоезда «Мой бизнес» в муниципалитеты края. Мы побывали в 38 районах за три года, консультировали предпринимателей по маркировке, открытию онлайн-касс, кадастровой оценке, интеллектуальной собственности. Все делалось в тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом: «Опорой России», ТПП, Союзом предпринимателей и другими. Важно отметить, что в регионе сложилась уникальная система взаимодействия органов власти и предпринимательских объединений без внутренней конкуренции. Членами комиссии по микрофинансовой поддержке являются представители бизнес-объединений, которые разделяют ответственность за принятые решения. В результате сложился хороший баланс интересов государства, если говорить об эффективности используемых средств, и справедливого выбора тех, кто реально получает поддержку.

Среда имеет значение

— Ваш центр отличается удивительной креативной средой. Это сознательное движение или просто дань моде?

— Сознательное. На собственном опыте знаю, что информация усваивается лучше, а достойные идеи появляются чаще в свободной среде. Мы решили дизайном создавать именно такую среду. Комфортную — раз. С возможностью прямо на месте использовать инструменты господдержки — два. Взять микрозайм, получить помощь в продвижении, содействие в заключении контракта. Все это должно работать в одной связке.

— Какие наиболее интересные проекты реализует сегодня фонд МСП?

— Последние два года много работаем с социальными и молодыми предпринимателями. Государство предлагает интересные формы поддержки для этих бизнесов. Третий год в обновленном формате успешно реализуется губернаторская программа совместно с РАНХиГС. От академической составляющей мы в этой программе целенаправленно смещаемся в сторону практической составляющей. Среди спикеров — действующие предприниматели. А на защите выпускной работы настраиваем выпускников на чисто практические кейсы.

Сегодня у нас стартовала акселерационная программа «Взлет» с новым партнером, который предполагает работу с уже действующими, но молодыми предпринимателями через поддержку их наставниками, через выход на потенциальных инвесторов. Через три недели посмотрим на результат.

— Так быстро?

— Как бизнес требует быстрых решений, так и образовательные форматы должны быть компактными, насыщенными и эффективными. Отвлекаться от своих предпринимательских будней малому бизнесу тяжело. Давать в сжатом виде пользу — вот наша образовательная идеология. Мы — не вуз и должны максимально ориентироваться на эффективность.

— В числе мероприятий центра я нашел такую вот актуальную, на мой взгляд, видеоконференцию «Особенности бизнес-партнерства с представителями деловых кругов исламского мира». Насколько востребованы темы открытия новых для России рынков у наших предпринимателей?

— Реалии внесли коррективы в работу нашего экспортного направления. Пришлось переориентироваться на Восток. В этом году мы провели экспортные миссии в Азербайджан, ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан. Очное общение, переговоры в разных странах, подготовительная работа дают свои положительные результаты. Общая подтвержденная стоимость заключенных нашими предпринимателями контрактов за первый квартал этого года при поддержке центра составила более 200 млн рублей, а за время реализации национального проекта более 300 субъектов МСП выведено на экспорт, заключено около 450 контрактов на сумму порядка 30 млрд. рублей.

Еще одно направление работы Центра — развитие межрегионального сотрудничества. Последний пример — поездка в Иркутскую область и Республику Бурятия. Когда приезжает команда, поддерживаемая правительством края, это более эффективно. Больше доверия. Наш стенд посетил губернатор области и дал высокую оценку нашим товарам, все местные торговые сети побывали на нем и даже провели переговоры с активно заходящим в Иркутскую область федеральным ретейлером. Такую же активность проявили предприниматели Республики Бурятия. Эту работу мы планируем расширять.

Бизнес делать добро

— Кто из молодых предпринимателей, начинавших свой путь в центре, стал сегодня известен?

— Начнем с истоков. На месте центра «Мой бизнес» раньше располагался бизнес-инкубатор. В нем начинал свой предпринимательский путь Николай Петров, сегодня он владелец сети оптики «Спектр» и «Большого дома дерева». Сегодня мы активно привлекаем Николая в качестве консультанта. Владельцы сети Kennedy's Coffee тоже стартовали здесь. Татьяна Филидова, в прошлом возглавлявшая одно из крупных предприятий Алтайского края в сфере сельхозмашиностроения, воспользовалась услугами Центра в качестве начинающего предпринимателя. И запустила свой бизнес — по производству натуральных продуктов и торговле фермерскими товарами. Таких примеров масса. Не будет преувеличением сказать, что многие известные предприниматели края использовали в своей работе меры господдержки.

— В последнее время «Мой бизнес» много внимания уделяет социальным предпринимателям.

— Социальные предприниматели — особая категория бизнеса. Во многом это и не бизнес вовсе, а доброе дело. Наше желание — дать этим людям почувствовать под ногами более надежную почву: научить работать с деньгами, правильно вести им счет, избегать неоправданных рисков. Мы помогаем этому бизнесу с продвижением. Выживаемость у тех, кто получил нашу поддержку, достаточно высокая. Это новый складывающийся тренд среди наших предпринимателей — оставить свой след через доброе дело. Интересно, что на проводимой нами Фабрике бизнес-идей социальные проекты занимают все большее место. Социальных проектов не чурается молодежь. А еще в прошлом году в центре «Мой бизнес» проведен «Деловой новый год», инициированный предпринимателями нашего региона, возглавляющими известную компанию СиСорт, — братьями Савинковыми. Условным входным билетом на него стало исполнение желаний для ребятишек из неблагополучных семей. Новогодние желания предприниматели исполнили для 116 ребятишек. Нам приятно, что мы оказались в числе соучастников такого замечательного социального проекта.

Беседу вел Юрий Пургин.