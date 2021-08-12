Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда

Периодичность проведения спецоценки — раз в 5 лет.
Услуга включает:
- обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму (с выдачей удостоверений государственного образца),
- проведение специальной оценки условий труда (до 10 рабочих мест),
- оценка профессиональных рисков,
- разработка пакета документов по охране труда.
Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП.
Условия оказания поддержки:
- софинансирование расходов со стороны предпринимателя в размере не менее 20% от стоимости услуги;
- отсутствие стоп-факторов по результатам проведения прескоринга на специализированной цифровой платформе, разработанной АО «Корпорация МСП».
Для получения услуги необходимо заполнить заявку с приложениями, подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту m.sadykova@altaicpp.ru.
Дополнительная информация по телефону 8−800−222−83−22, контактное лицо: Мария Садыкова. Заявки заполняются на сайте: мойбизнес22.рф