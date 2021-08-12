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Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда
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Экономика
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Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда

Каждый работодатель обязан пройти специальную оценку условий труда (СОУТ), чтобы определить вредные и опасные производственные факторы и установить класс условий труда для каждого рабочего места. Эта обязанность предусмотрена Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Логотип НО "Алтайский фонд МСП".

Периодичность проведения спецоценки — раз в 5 лет.

Услуга включает:

  • обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму (с выдачей удостоверений государственного образца),
  • проведение специальной оценки условий труда (до 10 рабочих мест),
  • оценка профессиональных рисков,
  • разработка пакета документов по охране труда.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП.

Условия оказания поддержки:

  • софинансирование расходов со стороны предпринимателя в размере не менее 20% от стоимости услуги;
  • отсутствие стоп-факторов по результатам проведения прескоринга на специализированной цифровой платформе, разработанной АО «Корпорация МСП».

Для получения услуги необходимо заполнить заявку с приложениями, подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту m.sadykova@altaicpp.ru.

Дополнительная информация по телефону 8−800−222−83−22, контактное лицо: Мария Садыкова. Заявки заполняются на сайте: мойбизнес22.рф

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