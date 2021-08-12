Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда

Каждый работодатель обязан пройти специальную оценку условий труда (СОУТ), чтобы определить вредные и опасные производственные факторы и установить класс условий труда для каждого рабочего места. Эта обязанность предусмотрена Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Периодичность проведения спецоценки — раз в 5 лет.

Услуга включает: обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму ( с выдачей удостоверений государственного образца),

с выдачей удостоверений государственного образца), проведение специальной оценки условий труда ( до 10 рабочих мест),

до 10 рабочих мест), оценка профессиональных рисков,

разработка пакета документов по охране труда.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП.

Условия оказания поддержки: софинансирование расходов со стороны предпринимателя в размере не менее 20% от стоимости услуги;

отсутствие стоп-факторов по результатам проведения прескоринга на специализированной цифровой платформе , разработанной АО «Корпорация МСП».

Для получения услуги необходимо заполнить заявку с приложениями, подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту m.sadykova@altaicpp.ru.

Дополнительная информация по телефону 8−800−222−83−22, контактное лицо: Мария Садыкова. Заявки заполняются на сайте: мойбизнес22.рф