Центр «Мой бизнес» Алтайского края снова в числе лучших в России

25-26 февраля в Московской области состоится IV Всероссийский бизнес-форум «Мой бизнес», организованный Минэкономразвития РФ. Здесь на одной площадке соберутся представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, коммерческих банков. В мероприятии также примет участие делегация от Алтайского края.

Всероссийский форум «Мой бизнес» — ежегодная площадка, где подводятся итоги прошедших периодов, а также ставятся стратегические цели по поддержке и развитию сектора МСП. В этом году проведение такого мероприятия особенно важно: в 2024 году завершается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в привычном для нас формате. С какими итогами мы приходим, какие инструменты наиболее эффективны и востребованы у бизнеса, как трансформировать систему господдержки в 2025-2030 годы — все эти вопросы будут стоять на повестке форума «Мой бизнес», — отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Форум — это масштабное событие, которое будет включать в себя множество мероприятий и активностей. Ключевым событием деловой программы станет пленарная дискуссия «Аккумулирование разнонаправленных ресурсов для расширения мер поддержки МСП». В ней примут участие представители Государственной Думы РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Фонда содействия инновациям, Фонда развития интернет-инициатив, «Деловой среды». Также в числе тем, заявленных к обсуждению будут, инструменты качественного роста МСП, пути решения кадрового голода, цифровизация и многое другое, а 27 февраля в рамках выставки «Россия» пройдет «День предпринимательства», где Алтайский край проведет викторины и мастер-классы по изготовлению арт-объектов и представит признанную лучшей в стране экскурсию по истории развития предпринимательства.

Традиционным знаковым событием станет презентация лучших региональных практик по работе с бизнесом, в числе которых — «Навигатор социального бизнеса» Центра «Мой бизнес» Алтайского края.

Совместно с управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Центр «Мой бизнес» проводит большую работу по популяризации и оказанию мер поддержки социальному бизнесу, а «Навигатор социального бизнеса» — это инструмент, который позволил вывести её новый уровень.

Навигатор социального бизнеса, который мы представим, был запущен в 2022 году. Это уникальный для региона интернет-портал, который содержит информацию о социальных предпринимателях, их деятельности, партнёрских проектах, инвестиционных потребностях и региональных мерах государственной поддержки. Он позволяет в один клик получить информацию о конкретном социальном предприятии с указанием всех контактов, адресов, интернет-магазинов, с презентациями, фото- и видеоматериалами, услугах и продукции с указанием тех, которые доступны в онлайн формате; дать общее представление о том, что такое социальное предпринимательство, быть всегда в курсе событий и актуальных предложений, написать социальному предприятию в режиме реального времени (через мессенджеры), — рассказал руководитель Центра «Мой бизнес» Антон Слобочиков.

Врио начальника управления Елена Абдулаева отметила, что участие в форуме позволяет развивать в регионе лучшие предпринимательские практики и внедрять новые инструменты господдержки для бизнеса.

Работа вместе с наставниками и федеральным экспертами, это уникальная возможность, когда мы с коллегами со всех регионов можем обсудить управленческие решения по работе с бизнесом, выявить из них самые результативные, и привнести в жизнь бизнеса больше энергии и нового опыта. Мы с удовольствием делимся и нашими решениями, и рады что ежегодно практики Алтайского края попадают в число лучших, — подытожила врио начальника управления.

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