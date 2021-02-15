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Центр Мой бизнес предлагает бесплатную услугу по защите интеллектуальной собственности
Экономика
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Центр Мой бизнес предлагает бесплатную услугу по защите интеллектуальной собственности

Для предпринимателей Алтайского края действует бесплатная услуга по защите интеллектуальной собственности за рубежом. Центр поддержки экспорта Алтайского края софинансирует полную оплату государственной пошлины и 70% от стоимости услуг патентного поверенного.

Бизнес.
Бизнес.
СС0.

Одним из важных этапов процесса экспорта является обеспечение безопасности при входе на рынок другой страны. К сожалению, многие предприниматели пренебрегают защитными мерами и теряют право собственности на товарный знак, а то и на уникальное изобретение.

Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП» предлагает предпринимателям Алтайского края воспользоваться универсальной поддержкой по защите и оформлению права на объекты интеллектуальной собственности.

Что входит в услугу?

  • подача и рассмотрение заявки, предусмотренной национальным законодательством зарубежных стран;
  • выдача охранных документов, поддержание заявок или охранных документов (патентов, свидетельств) в силе и связанные с ними затраты на оплату пошлин;
  • делопроизводство в отношении такой заявки.

Как распределяются расходы?

Центр поддержки экспорта полностью оплачивает государственную пошлину при подаче заявки и берёт на себя обеспечение делопроизводства. Расходы на оплату услуг патентного поверенного распределяются в следующем соотношении: 70% от стоимости оплачивает Центр, 30% - предприниматель, подавший заявку на услугу.

Подать заявку и узнать подробности можно на мойбизнес22.рф

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