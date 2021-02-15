Центр Мой бизнес предлагает бесплатную услугу по защите интеллектуальной собственности

Одним из важных этапов процесса экспорта является обеспечение безопасности при входе на рынок другой страны. К сожалению, многие предприниматели пренебрегают защитными мерами и теряют право собственности на товарный знак, а то и на уникальное изобретение.
Центр поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП» предлагает предпринимателям Алтайского края воспользоваться универсальной поддержкой по защите и оформлению права на объекты интеллектуальной собственности.
Что входит в услугу?
- подача и рассмотрение заявки, предусмотренной национальным законодательством зарубежных стран;
- выдача охранных документов, поддержание заявок или охранных документов (патентов, свидетельств) в силе и связанные с ними затраты на оплату пошлин;
- делопроизводство в отношении такой заявки.
Как распределяются расходы?
Центр поддержки экспорта полностью оплачивает государственную пошлину при подаче заявки и берёт на себя обеспечение делопроизводства. Расходы на оплату услуг патентного поверенного распределяются в следующем соотношении: 70% от стоимости оплачивает Центр, 30% - предприниматель, подавший заявку на услугу.
Подать заявку и узнать подробности можно на мойбизнес22.рф