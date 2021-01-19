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Центр «Мой бизнес» приглашает бизнесменов принять участие в федеральной бизнес-игре «Черный лебедь»
Экономика
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Центр «Мой бизнес» приглашает бизнесменов принять участие в федеральной бизнес-игре «Черный лебедь»

26 января состоится федеральная бизнес-игра для действующих предпринимателей Алтайского края, организованная Деловой средой и Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства.

Черный лебедь.
Черный лебедь.
СС0

Цель бизнес-игры «Черный лебедь» — усиление переговорных навыков, проработка стратегии и тактики действий, порядка принятия решений в сжатые сроки, компетенций в области оценки рисков, усиление поведенческой модели лидера.

Участники программы пройдут бизнес-игру и получат рекомендации эксперта по проработке тех или иных навыков, техник и стратегий в рамках самостоятельной работы.

После обучения участник сможет:

  • принимать верные решения для достижения конечной цели;
  • выстроить свою стратегию действий, как и предпринимателю при ведении предпринимательской деятельности

Бизнес-игру для вас проведет актер театра и кино Никита Кондратенко.

После игры выступит Дарина Дегавцова с лекцией об эффективных деловых переговорах (сооснователь спорт Клуба CrossBox с 2014 года, создала спрос на новый вид тренировок с 0 до 2.000+ клиентов в Камчатском крае, победитель Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2019 г., экспертиза: подбор персонала, адаптация, нематериальная мотивация, средний срок работы сотрудников превышает среднестатистический по отрасли в 6 раз, вложения в обучение нового сотрудника 0 рублей и 2 недели).

Старт бизнес-игры — 26 января 2021 года

Продолжительность: 10:00 — 14:30

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от Деловой среды.

Участие бесплатное.

Регистрируйся на официальном сайте: my.dasreda.ru

Количество мест ограничено!

Куда приходить: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес»

Деловая среда — это совместный проект Министерства экономического развития РФ и ПАО «Сбербанк». Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признаны проектом федерального значения. Направление вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.

Программа проходит при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства

Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб.204).

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