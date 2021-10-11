Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатный интенсив по управлению персоналом

3-х-дневный интенсив рассчитан на современного руководителя, который понимает, что сильная команда — ключевой фактор развития компании. На программе участники узнают, как повысить показатели командной работы, освоят навыки управления персоналом и получат ответы на управленческие вопросы. В программе: практические знания, общение с экспертом, практика для закрепления навыков, полезные чек-листы и раздаточные материалы.
Спикер:
Анна Бочарова — практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, автор книг; имеет практический опыт в коммерческих организациях на всех видах рынков (FMCG, B2B, B2C, B2G) с 2001 года. Среди клиентов: «Газпром-нефть», Head Hunter, ГК «АЛЕКО-Полимеры», ФК «Открытие» и другие.
Интенсив рассчитан на руководителей и собственников бизнеса, которые:
- планируют рост бизнеса, масштабирование идей и продуктов;
- уверены, что действующая команда может больше;
- интересуются новыми технологиями и подходами к организации работы команды;
- ценят обучение в среде единомышленников и партнеров;
- хотят получить ответы на вопросы, возникающие в процессе операционного управления.
Программа интенсива:
Тренинг «Управление персоналом: система действий руководителя»:
- Разработка управленческого цикла
- Освоение навыка управления затратами на персонал
- Оценка действующей в компании системы управления человеческим потенциалом
- Проработка системы контроля и управления эффективностью персонала на разных должностях
- Обсуждение вопросов из практики участников
Тренинг «Развитие команды: делегирование, обучение, корпоративное наставничество»:
- Системное видение процесса развития персонала
- Успешной практикой российских компаний в области развития команд
- Подготовка внутренних наставников в компаниях, освоение навыки проведения обучения на рабочем месте
- Навык делегирования и развития ответственности
- Обсуждение вопросов из практики участников
Тренинг «Система вознаграждения: комплексный подход к оплате труда и мотивации персонала»:
- Формирование системного видения процесса разработки и внедрения системы мотивации и материального стимулирования
- Знакомство с основными подходами к определению формы и системы заработной платы
- Управление эффективностью системы вознаграждения
- Снижение рисков работодателя
- Создание оптимального баланса между затратами на персонал и результатами
- Обсуждение вопросов из практики участников
Для участия в интенсиве необходимо: до 18 октября 2021 г. зарегистрироваться.
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».
Время проведения: 20 октября с 10:00 до 13:00, 21, 22 октября с 10:00 до 18:00
Количество мест ограничено!
Участие в программе бесплатное!
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22