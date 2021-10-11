Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатный интенсив по управлению персоналом

С 20 октября по 22 октября 2021 г. в центре «Мой бизнес» пройдет управленческий интенсив «Команда: практические инструменты и прорывные идеи для повышения эффективности работы сотрудников».

Образовательный семинар в центре Мой бизнес.

3-х-дневный интенсив рассчитан на современного руководителя, который понимает, что сильная команда — ключевой фактор развития компании. На программе участники узнают, как повысить показатели командной работы, освоят навыки управления персоналом и получат ответы на управленческие вопросы. В программе: практические знания, общение с экспертом, практика для закрепления навыков, полезные чек-листы и раздаточные материалы.

Спикер: Анна Бочарова — практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, автор книг; имеет практический опыт в коммерческих организациях на всех видах рынков (FMCG, B2B, B2C, B2G) с 2001 года. Среди клиентов: «Газпром-нефть», Head Hunter, ГК «АЛЕКО-Полимеры», ФК «Открытие» и другие.

Интенсив рассчитан на руководителей и собственников бизнеса, которые: планируют рост бизнеса , масштабирование идей и продуктов;

масштабирование идей и продуктов; уверены , что действующая команда может больше;

что действующая команда может больше; интересуются новыми технологиями и подходами к организации работы команды;

ценят обучение в среде единомышленников и партнеров;

хотят получить ответы на вопросы , возникающие в процессе операционного управления.

Программа интенсива:

1 20 октября , 10:00−13:00 Тренинг «Управление персоналом: система действий руководителя»: Разработка управленческого цикла

Освоение навыка управления затратами на персонал

Оценка действующей в компании системы управления человеческим потенциалом

Проработка системы контроля и управления эффективностью персонала на разных должностях

Обсуждение вопросов из практики участников

2 21 октября , 10:00−18:00 Тренинг «Развитие команды: делегирование, обучение, корпоративное наставничество»: Системное видение процесса развития персонала

Успешной практикой российских компаний в области развития команд

Подготовка внутренних наставников в компаниях , освоение навыки проведения обучения на рабочем месте

освоение навыки проведения обучения на рабочем месте Навык делегирования и развития ответственности

Обсуждение вопросов из практики участников

3 22 октября , 10:00−18:00 Тренинг «Система вознаграждения: комплексный подход к оплате труда и мотивации персонала»: Формирование системного видения процесса разработки и внедрения системы мотивации и материального стимулирования

Знакомство с основными подходами к определению формы и системы заработной платы

Управление эффективностью системы вознаграждения

Снижение рисков работодателя

Создание оптимального баланса между затратами на персонал и результатами

Обсуждение вопросов из практики участников

Для участия в интенсиве необходимо: до 18 октября 2021 г. зарегистрироваться. Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес». Время проведения: 20 октября с 10:00 до 13:00, 21, 22 октября с 10:00 до 18:00

Количество мест ограничено!

Участие в программе бесплатное!

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22