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Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатный интенсив по управлению персоналом
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Экономика
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Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатный интенсив по управлению персоналом

С 20 октября по 22 октября 2021 г. в центре «Мой бизнес» пройдет управленческий интенсив «Команда: практические инструменты и прорывные идеи для повышения эффективности работы сотрудников».

Образовательный семинар в центре Мой бизнес.
Образовательный семинар в центре Мой бизнес.
Дмитрий Лямзин

3-х-дневный интенсив рассчитан на современного руководителя, который понимает, что сильная команда — ключевой фактор развития компании. На программе участники узнают, как повысить показатели командной работы, освоят навыки управления персоналом и получат ответы на управленческие вопросы. В программе: практические знания, общение с экспертом, практика для закрепления навыков, полезные чек-листы и раздаточные материалы.

Спикер:

Анна Бочарова — практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, автор книг; имеет практический опыт в коммерческих организациях на всех видах рынков (FMCG, B2B, B2C, B2G) с 2001 года. Среди клиентов: «Газпром-нефть», Head Hunter, ГК «АЛЕКО-Полимеры», ФК «Открытие» и другие.

Интенсив рассчитан на руководителей и собственников бизнеса, которые:

  • планируют рост бизнеса, масштабирование идей и продуктов;
  • уверены, что действующая команда может больше;
  • интересуются новыми технологиями и подходами к организации работы команды;
  • ценят обучение в среде единомышленников и партнеров;
  • хотят получить ответы на вопросы, возникающие в процессе операционного управления.

Программа интенсива:

1
20 октября, 10:00−13:00

Тренинг «Управление персоналом: система действий руководителя»:

  • Разработка управленческого цикла
  • Освоение навыка управления затратами на персонал
  • Оценка действующей в компании системы управления человеческим потенциалом
  • Проработка системы контроля и управления эффективностью персонала на разных должностях
  • Обсуждение вопросов из практики участников
2
21 октября, 10:00−18:00

Тренинг «Развитие команды: делегирование, обучение, корпоративное наставничество»:

  • Системное видение процесса развития персонала
  • Успешной практикой российских компаний в области развития команд
  • Подготовка внутренних наставников в компаниях, освоение навыки проведения обучения на рабочем месте
  • Навык делегирования и развития ответственности
  • Обсуждение вопросов из практики участников
3
22 октября, 10:00−18:00

Тренинг «Система вознаграждения: комплексный подход к оплате труда и мотивации персонала»:

  • Формирование системного видения процесса разработки и внедрения системы мотивации и материального стимулирования
  • Знакомство с основными подходами к определению формы и системы заработной платы
  • Управление эффективностью системы вознаграждения
  • Снижение рисков работодателя
  • Создание оптимального баланса между затратами на персонал и результатами
  • Обсуждение вопросов из практики участников

Для участия в интенсиве необходимо: до 18 октября 2021 г. зарегистрироваться.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».

Время проведения: 20 октября с 10:00 до 13:00, 21, 22 октября с 10:00 до 18:00

Количество мест ограничено!

Участие в программе бесплатное!

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22


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