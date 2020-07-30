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Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей края на выставку WorldFood Moscow 2020
Экономика
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Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей края на выставку WorldFood Moscow 2020

Центр «Мой бизнес» формирует делегацию для участия в выставке WorldFood Moscow 2020, которая будет проходить с 22 по 25 сентября 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо».

Продукты.
Продукты.
СС0

WorldFood Moscow — крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса. Участники имеют возможность лично встретиться и продемонстрировать свою продукцию 30768 посетителям: закупщикам федеральных и региональных торговых сетей, оптовой торговли и сегмента HoReCa.

В 2019 году участие в выставке приняли 14 организаций нашего региона: ООО «Вистерра», ООО «Образ жизни», СССПК «Колос», ООО «Специалист», ООО «Трамони», ООО «Пантопроект», ООО «Здоровая семья Сибири», ООО «НПФ «Пчела и Человек», ООО «Алтайвита», ООО «ПО «Алтайснэк», ООО «Колос», ООО «ФЗ «Гален», ООО «Алвитта», ООО «Новоалтайский маслосырзавод». За время работы выставки было проведено множество переговоров и достигнуты договоренности, на текущий момент каждая из компаний-участниц заключила экспортные контракты. Интерес к продукции наших предпринимателей был отмечен со стороны представителей как российских компаний, так и зарубежных (Китай, Германия, США, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Канада, Белоруссия, Сербия, Франция и т.д.)

В деловой программе 2020 года более 100 спикеров, 15 мероприятий, 2271 делегат.

Участие в WorldFood Moscow позволит предпринимателям края:
  • увеличить объемы продаж на российском рынке;
  • расширить географию сбыта вашей продукции.

Пожалуй, только на WorldFood Moscow компания сможет представить свою продукцию уникальной аудитории закупщиков из оптовых компаний и розничных сетей, заинтересованных в новых поставщиках и расширении собственного ассортимента. Согласно опросам, 12000 (39%) посетителей приходят только на WorldFood Moscow среди выставок схожей тематики в России.

Центр «Мой бизнес» берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочной площади 56 кв. м и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено. Регистрация открыта на мойбизнес22.рф

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