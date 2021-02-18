Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -12°C
Экономика
31

Центр Мой бизнес приглашает предпринимателей края посетить с деловым визитом Объединенные Арабские Эмираты

Центр Мой бизнес Алтайского края приглашает предпринимателей посетить с деловым визитом Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай в рамках открытой бизнес-миссии.

Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай.
Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай.
СС0

Деловой визит — один из самых эффективных инструментов выхода российских компаний на международный рынок. В рамках оказания государственной поддержки потенциальным предприятиям-экспортерам центр Мой бизнес организует бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты.

Мероприятие состоится с 9 по 12 марта 2021 года, место посещения — г. Дубай.

Бизнес-миссия открытая, т. е. подать заявку на участие может компания любого профиля деятельности. Специалисты центра поддержки экспорта с Торговым представительством России в ОАЭ, ассоциациями предпринимателей ОАЭ подберут потенциальных партнеров, которые готовы поработать предложения российской стороны, провести переговоры, пригласить на свои предприятия. Участников ждёт насыщенная деловая программа и множество встреч не только с представителями государства, но и с коллегами-предпринимателями, визиты на предприятия ОАЭ.

Расходы по организации деловой программы Центр берёт на себя. Визовой сбор, транспортные и командировочные расходы оплачиваются компаниями самостоятельно.

Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно на мойбизнес22.рф, уточнить все интересующие вопросы можно через специалистов Центра поддержки экспорта по телефону горячей линии 8−800−222−8322.

Напомним также, что с 23 по 25 марта 2021 года планируется открытая бизнес-миссия в Турецкую Республику, место посещения — г. Стамбул. Прием заявок уже открыт.

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость