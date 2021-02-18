Центр Мой бизнес приглашает предпринимателей края посетить с деловым визитом Объединенные Арабские Эмираты

Деловой визит — один из самых эффективных инструментов выхода российских компаний на международный рынок. В рамках оказания государственной поддержки потенциальным предприятиям-экспортерам центр Мой бизнес организует бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты.
Мероприятие состоится с 9 по 12 марта 2021 года, место посещения — г. Дубай.
Бизнес-миссия открытая,
Расходы по организации деловой программы Центр берёт на себя. Визовой сбор, транспортные и командировочные расходы оплачиваются компаниями самостоятельно.
Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно на мойбизнес22.рф, уточнить все интересующие вопросы можно через специалистов Центра поддержки экспорта по телефону горячей линии 8−800−222−8322.
Напомним также, что с 23 по 25 марта 2021 года планируется открытая бизнес-миссия в Турецкую Республику, место посещения — г. Стамбул. Прием заявок уже открыт.