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28 мая
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Экономика

Центробанк начнет выпускать лакированные сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

По словам Демиденко, в этом году Центробанк намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием. «Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими», — пояснили в ЦБ.

Отмечается, что покрытые лаком двухсотрублевки показали себя хорошо. Теперь Центробанк планирует отлакировать треть выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — сказал Владимир Демиденко.

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