Центробанк начнет выпускать лакированные сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на заместителя главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По словам Демиденко, в этом году Центробанк намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием. «Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими», — пояснили в ЦБ.

Отмечается, что покрытые лаком двухсотрублевки показали себя хорошо. Теперь Центробанк планирует отлакировать треть выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — сказал Владимир Демиденко.