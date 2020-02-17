Центробанк намерен расширить основания для блокировки счетов россиян

В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя.

Исключение — экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.

Также подозрения должны вызвать отказ клиента банка от разовой операции или его просьба закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

«У банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги», — рассказал представитель регулятора.