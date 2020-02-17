Центробанк намерен расширить основания для блокировки счетов россиян

В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя.
Исключение — экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.
Также подозрения должны вызвать отказ клиента банка от разовой операции или его просьба закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.
«У банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги», — рассказал представитель регулятора.
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году.
Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».
Например, ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.
Также убрали пункт о «нестандартных и сложных» расчетах: даже если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным.
«Тем не менее, если транзакции „не соответствуют общепринятой рыночной практике“, это повод для повышенного контроля», — отметил представитель ЦБ.