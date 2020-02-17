Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Центробанк намерен расширить основания для блокировки счетов россиян

Список критериев сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, ожидают изменения, пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя.

Исключение — экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.

Также подозрения должны вызвать отказ клиента банка от разовой операции или его просьба закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

«У банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги», — рассказал представитель регулятора.

Банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак.
Банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак.
Depositphotos

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году.

Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Например, ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

Также убрали пункт о «нестандартных и сложных» расчетах: даже если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным.

«Тем не менее, если транзакции „не соответствуют общепринятой рыночной практике“, это повод для повышенного контроля», — отметил представитель ЦБ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость