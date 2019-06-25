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Экономика

Центробанк не исключил падения цен на нефть до 20 долларов за баррель

Центробанк РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до $20 с закреплением далее на уровне $35 за баррель.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

В основе рискового сценария ЦБ лежит существенное снижение темпов роста мировой экономики с выраженным циклическим замедлением и длительным восстановлением, говорится в докладе ЦБ.

Снижение темпов роста может сопровождаться «усилением волатильности на мировых финансовых рынках, значимым снижением глобальной склонности к риску, а также снижением мировых цен на нефть до уровня $20 за баррель <в наиболее острой фазе кризиса> за счет меньшего спроса на энергоносители в мире», пишет bfm.ru.

В дальнейшем цены на нефть по этому сценарию должны закрепиться на уровне $35 за баррель.

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