Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Согласно заявлению Центробанка, у «Донхлеббанка» на балансе образовался значительный объем проблемных активов. Кроме того, в течение 2018 года «Донхлеббанк» нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
По данным ЦБ, «Донхлеббанк» в основном финансировал строительные проекты группы компаний, которая принадлежала его собственнику. Это и привело к большому объему проблемных активов.
Лицензию у «Руссобанка» отозвали потому, что организация неоднократно нарушала требования по противодействию легализации преступных доходов и была вовлечена в сомнительные транзитные операции.
«Существенную часть <…> составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж», — отмечает Центробанк.