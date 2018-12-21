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Экономика
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Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у московского «Руссобанка» и ростовского «Донхлеббанка». По величине активов они находились в третьей сотне банковской системы России, сообщает РБК.

Лицензия.
Лицензия.
http://giak.ru/

Согласно заявлению Центробанка, у «Донхлеббанка» на балансе образовался значительный объем проблемных активов. К​роме того, в течение 2018 года «Донхлеббанк» нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

По данным ЦБ, «Донхлеббанк» в основном финансировал строительные проекты группы компаний, которая принадлежала его собственнику. Это и привело к большому объему проблемных активов.

Лицензию у «Руссобанка» отозвали потому, что организация неоднократно нарушала требования по противодействию легализации преступных доходов и была вовлечена в сомнительные транзитные операции.

«Существенную часть <…> составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж», — отмечает Центробанк.

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