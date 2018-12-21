Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у московского «Руссобанка» и ростовского «Донхлеббанка». По величине активов они находились в третьей сотне банковской системы России, сообщает РБК .

Согласно заявлению Центробанка, у «Донхлеббанка» на балансе образовался значительный объем проблемных активов. К​роме того, в течение 2018 года «Донхлеббанк» нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

По данным ЦБ, «Донхлеббанк» в основном финансировал строительные проекты группы компаний, которая принадлежала его собственнику. Это и привело к большому объему проблемных активов.

Лицензию у «Руссобанка» отозвали потому, что организация неоднократно нарушала требования по противодействию легализации преступных доходов и была вовлечена в сомнительные транзитные операции.