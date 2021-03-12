Центробанк отозвал лицензию у одного из первых алтайских банков

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «ФорБанк», впервые зарегистрированного в Барнауле в 1992 году, а в 2014 году сменившего «прописку» на московскую. Семь филиалов кредитной организации есть в краевом центре и один в Новоалтайске.

Центробанк принял такое решение руководствуясь тем, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.

В частности, есть нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, говорится на сайте регулятора.

В течение последнего года к организации неоднократно применяли меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Банк России неоднократно направлял в «ФорБанка» предписания с требованиями адекватной оценки принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.

«Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — сообщили в ЦБ.

Деньги , прибыль , кредит. СС0

По величине активов «ФорБанк» занимал 221 место в банковской системе России.

В организации ввели временную администрацию ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«ФорБанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов вернут в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Основателем «ФорБанка» является известный алтайский банкир Андрей Макулов, но в 2014 году организация перерегистрировалась в Москве, а сам Макулов оставил в собственности маленький пакет.

В 2017 году Андрей Макулов в интервью altapress.ru рассказывал о создании банка.