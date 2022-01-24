Центробанк прекратил покупку валюты на фоне обвала рубля

Такое решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
Решение о возобновлении покупки будут принимать в зависимости от обстановки на финрынках.
ЦБ следит за ситуацией и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, сообщает регулятор.
Это объявление было сделано на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на Московской бирже.
На сообщении ЦБ доллар замедлил укрепление, снова опустившись ниже 79 рублей: по данным на 16:05 мск, он прибавлял 1,43 рубля и торговался на отметке 78,87 рубля, добавил Forbes.