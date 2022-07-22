Центробанк продлит ограничения на покупку наличной валюты в России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ограничения на покупку иностранной валюты в стране, которые действуют до 9 сентября 2022 года, планируется продлить. Ее словам приводит РИА Новости .

«В сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — констатировала Эльвира Набиуллина.

По ее словам, решение связано с антироссийскими санкциями западных стран, которые предусматривают запрет на ввоз банкнот в РФ.

Напомним, еще в начале марте ЦБ на фоне санкций ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в России. В частности, ввел запрет на покупку наличной валюты, а с действующих вкладов было разрешено снимать наличные на сумму не более $10 тыс. и только со счетов, открытых до 9 марта.