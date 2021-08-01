Центробанк прогнозирует долгосрочную инфляцию в России

Инфляция в России станет долгосрочным явлением, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times , передает «Коммерсантъ». В этом она обвинила россиян.

Резкий рост цен на продукты «лишил якоря» инфляционных ожиданий рядовых россиян, и опросы показали, что потребители ожидают рост более чем вдвое по сравнению с прогнозируемым Центральным банком годовым показателем, отметила Эльвира Набиуллина.

Инфляционные ожидания несут в себе риск побудить население запасаться товарами, тем самым еще поднимая цены. Это, в свою очередь, повышает риски требований поднять зарплаты.

В некоторых регионах минимальный набор продуктов с начала 2021 года подорожал на 20%.

«У населения недостаточно доверия, чтобы понять, что Центральный банк всегда будет принимать решения, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло», — считает Набиуллина.

Таким образом, опасения населения по поводу роста цен составляют основу опасений самого Центробанка.