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Экономика

Центробанк прогнозирует долгосрочную инфляцию в России

Инфляция в России станет долгосрочным явлением, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times, передает «Коммерсантъ». В этом она обвинила россиян.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Резкий рост цен на продукты «лишил якоря» инфляционных ожиданий рядовых россиян, и опросы показали, что потребители ожидают рост более чем вдвое по сравнению с прогнозируемым Центральным банком годовым показателем, отметила Эльвира Набиуллина.

Инфляционные ожидания несут в себе риск побудить население запасаться товарами, тем самым еще поднимая цены. Это, в свою очередь, повышает риски требований поднять зарплаты.

В некоторых регионах минимальный набор продуктов с начала 2021 года подорожал на 20%.

«У населения недостаточно доверия, чтобы понять, что Центральный банк всегда будет принимать решения, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло», — считает Набиуллина.

Таким образом, опасения населения по поводу роста цен составляют основу опасений самого Центробанка.

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