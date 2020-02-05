Центробанк рассказал о новом способе мошенничества с кредитами

Схема заключается в том, что кредитор должен на время пропасть, а после неожиданно объявиться.
Физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги. Затем кредитор исчезает и долгое время должник просто не знает кому и как выплачивать долг. При этом по условиям договора процентная ставка может расти, поэтому задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно появляется и подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.
Лях подчеркнул, что, несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу.
Кроме того, многие люди и вовсе не знают о такой норме, которая защищает их права. Поэтому они не выстраивают с ее помощью свою позицию в суде.
А суды и вовсе могут не принять во внимание, что кредитор осуществляет «черную деятельность». Ведь заем оформлен гражданско-правовым договором и нужно еще доказать, что кредитор выдает такие займы на регулярной основе.
Стоит задуматься
Черные кредиторы весьма вольготно чувствуют себя на рынке, хотя их и стало чуть меньше: в 2019 году ЦБ выявил 1845 таких организаций, в 2018 — 2293, в 2017 — 1344.
В основном они работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний либо являются так называемыми анонимными кредиторами — как правило, к ним ведут незатейливые объявления с заборов и столбов.
Некоторые организации мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации.
К нелегальным кредиторам ЦБ относит и псевдолизинговые компании, появившиеся в последние два года. Зачастую они работают по схемам возвратного лизинга. Выявлено 79 таких организаций за 2018−2019 годы.