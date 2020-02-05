Центробанк рассказал о новом способе мошенничества с кредитами

В Центробанке выявили новую схему мошенничества с оформлением кредитов, пишет « Российская газета » со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Схема заключается в том, что кредитор должен на время пропасть, а после неожиданно объявиться.

Физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги. Затем кредитор исчезает и долгое время должник просто не знает кому и как выплачивать долг. При этом по условиям договора процентная ставка может расти, поэтому задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно появляется и подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Лях подчеркнул, что, несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу.

Кроме того, многие люди и вовсе не знают о такой норме, которая защищает их права. Поэтому они не выстраивают с ее помощью свою позицию в суде.

А суды и вовсе могут не принять во внимание, что кредитор осуществляет «черную деятельность». Ведь заем оформлен гражданско-правовым договором и нужно еще доказать, что кредитор выдает такие займы на регулярной основе.