Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Центробанк рассказал о новом способе мошенничества с кредитами

В Центробанке выявили новую схему мошенничества с оформлением кредитов, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Кредит.
Кредит.
СС0

Схема заключается в том, что кредитор должен на время пропасть, а после неожиданно объявиться.

Физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги. Затем кредитор исчезает и долгое время должник просто не знает кому и как выплачивать долг. При этом по условиям договора процентная ставка может расти, поэтому задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно появляется и подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Лях подчеркнул, что, несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу.

Кроме того, многие люди и вовсе не знают о такой норме, которая защищает их права. Поэтому они не выстраивают с ее помощью свою позицию в суде.

А суды и вовсе могут не принять во внимание, что кредитор осуществляет «черную деятельность». Ведь заем оформлен гражданско-правовым договором и нужно еще доказать, что кредитор выдает такие займы на регулярной основе.

Стоит задуматься

Черные кредиторы весьма вольготно чувствуют себя на рынке, хотя их и стало чуть меньше: в 2019 году ЦБ выявил 1845 таких организаций, в 2018 — 2293, в 2017 — 1344.

В основном они работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний либо являются так называемыми анонимными кредиторами — как правило, к ним ведут незатейливые объявления с заборов и столбов.

Некоторые организации мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации.

К нелегальным кредиторам ЦБ относит и псевдолизинговые компании, появившиеся в последние два года. Зачастую они работают по схемам возвратного лизинга. Выявлено 79 таких организаций за 2018−2019 годы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость