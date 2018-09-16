Центробанк рассказал о пользе пенсионной реформы для экономики

Следствием преобразований, по оценке Банка, должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях, не вызывая при этом проинфляционных последствий.
Более того, это будет оказывать сглаживающее влияние на потенциальные риски со стороны роста зарплаты, отмечается в докладе. Без преобразований пенсионной системы дефицит кадров мог привести к опережающему росту зарплат по отношению к росту производительности труда.