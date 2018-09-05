ВЦИОМ: после обращения Путина по пенсиям все меньше граждан хотят протестовать

Выступление Владимира Путина по поводу пенсионной реформы повлияло на снижение уровня протестных настроений в России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМа, которые пока еще не обнародованы на сайте организации.

В начале сентября 55% опрошенных не верят в вероятность выступлений в их населенном пункте против изменений в пенсионном законодательстве. Эти данные ВЦИОМ напрямую связывает это с выступление президента по телевидению 29 августа.

Из сообщения ВЦИОМа:

После двухмесячного обсуждения темы повышения пенсионного возраста и телеобращения президента Владимира Путина протестные настроения россиян резко ослабли.

Напомним, что 29 августа Владимир Путин полчаса рассказывал россиянам по телевидению о своем видении пенсионной реформы в стране. В этом обращении к гражданам президент сообщил, что решил несколько смягчить реформу, но полностью от нее отказываться не собирается. Так, например, для женщин предлагается сделать послабление — возраст выхода на пенсию опускается с 63 до 60 лет вместо 55, как сейчас.