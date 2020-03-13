Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на выходные

Центробанк РФ понизил с 14 марта (на выходные и понедельник, 16 марта) официальный курс доллара США на 84 копейки до 73,1882 рубля.

При этом единая европейская валюта потеряла 1,8 рубля, и с 14 марта ее курс составит 81,8610 рубля.

13 марта на старте торгов на Московской бирже российская нацвалюта укрепилась к доллару и евро.

К настоящему времени динамика не претерпела изменений. Так, по состоянию на 13:30 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» упал на 2,03 рубля к предыдущему закрытию до 72,8150 рубля, пишет «Росбалт». Курс единой европейской валюты к этому времени рухнул на 2,23 рубля до 81,2850 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Бодрость рубля

Как полагает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, «локальная бодрость рубля может быть связана с технической коррекцией после существенных распродаж на протяжении всей недели».

«Вполне возможно, что трейдеры решили не переносить длинные позиции через выходные, особенно в свете сохраняющихся на рынке панических настроений», — говорится в обзоре эксперта.

В целом же, констатирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, «картина по рублю остается неблагоприятной».

Что произошло

9 марта на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник».

Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% — с пятничных $45 до $31.

Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта).

К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Паника

На этом фоне на международном валютном рынке (российские были закрыты в связи с выходным днем) началась паника, — курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США. К вечеру понедельника потери удалось частично отыграть.

По итогам торгов 10 марта доллар и евро подорожали лишь на 5−5,5%, так что не случилось и повторения «черного вторника» 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38−48%, а курс евро достигал 100 рублей.

Впрочем, девальвация российской нацвалюты продолжилась. На ситуацию влияет и стремительное распространение по всему миру коронавируса COVID-19.