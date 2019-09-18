Центробанк уверен в законности заморозки личных счетов ИП за долги по налогам

Позиция Банка России основывается на ст. 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой ИП остается физическим лицом, а также ст. 24, которая гласит, что ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Регулятор также указал на подтверждение «неразграниченности» частного и предпринимательского капитала у ИП со стороны Конституционного суда, что касается и банковских счетов ИП.
Одновременно с этим в ЦБ отметили, что банки при блокировке счетов должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности, пишет bfm.ru. То есть банкам необходимо учитывать запрет на взимания долгов с пенсий, необходимость сохранять уровень дохода на уровне МРОТ и т. д.