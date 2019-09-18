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Экономика

Центробанк уверен в законности заморозки личных счетов ИП за долги по налогам

Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам, сообщает «Коммерсантъ».

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Позиция Банка России основывается на ст. 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой ИП остается физическим лицом, а также ст. 24, которая гласит, что ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Регулятор также указал на подтверждение «неразграниченности» частного и предпринимательского капитала у ИП со стороны Конституционного суда, что касается и банковских счетов ИП.

Одновременно с этим в ЦБ отметили, что банки при блокировке счетов должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности, пишет bfm.ru. То есть банкам необходимо учитывать запрет на взимания долгов с пенсий, необходимость сохранять уровень дохода на уровне МРОТ и т. д.

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