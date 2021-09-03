Центробанк увидел признаки нового мирового финансового кризиса

Центробанк РФ не исключает, что в I квартале 2023 года в мировой экономике может разразиться масштабный финансовый кризис из-за обострения долговых проблем и ужесточения денежно-кредитной политики США.

Как констатирует Банк России, «в период, прошедший после кризиса 2008−2009 годов, в мировой экономике сформировалось значительное число дисбалансов», и один из «наиболее заметных — накопление долгов государствами и компаниями со слабыми показателями финансовой устойчивости».

«Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся „пузырями“, то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств», — предупреждает регулятор.

В результате, предполагает он, «2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимися рынками, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте», пишет «Росбалт».

«При этом страны не будут иметь той поддержки со стороны международных контрагентов, которую они получили в 2020 году. Как следствие, риск-премии в странах с формирующимися рынками существенно вырастут, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в I квартале 2023 года в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис — сопоставимый с кризисом 2008−2009 годов, с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением», — не исключает ЦБ.

Российская экономика

В то же время, прогнозирует ЦБ, «финансовый кризис приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4−2,4%", причем «восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3−4%".

Такой сценарий, названный «финансовый кризис», представлен в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики.