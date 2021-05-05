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Экономика

Центробанк выдал прогноз по инфляции и ситуации с ковидом

Центробанк выпустил прогноз по инфляции. Регулятор считает, что целевой показатель в 4% реализуется к середине 2022 года, пишет ТАСС.

Инфляция в АК.
Инфляция в АК.
Pixabay.com, Altapress.ru

Годовая инфляция по итогам марта ускорилась до 5,8% против 5,7% в феврале.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7−5,2%.

Эпидобстановка

В докладе о денежно-кредитной политике регулятор не исключил очередного ухудшения эпидемической обстановки. ЦБ указал на распространение коронавируса и возможное появление его опасных мутаций.

Это может существенно повлиять на восстановление экономики.

Такие риски нельзя игнорировать, отмечается в докладе, пишет bfm.ru. В нем также говорится, что быстрый переход к повышению ставок может вызвать волатильность на рынке и ослабить валюты стран с формирующимися рынками. Это приведет к кризисным явлениям.

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