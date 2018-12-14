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14 декабря
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Экономика
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Центробанк второй раз за год повысил ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию

Банк России решил повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75%. Это второе повышение ставки за год. Оно носит упреждающий характер и связано с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС, заявили в ЦБ. Об этом сообщает РБК.

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Центробанк также решил возвратиться в январе к закупкам валюты для Минфина. Их прервали в конце августа из-за резкого падения рубля на фоне угрозы новых американских санкций и повышенной волатильности на финансовых рынках.



«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте», — говорится в решении ЦБ.

Факторами, которые могут повлиять на инфляцию, названы неопределенность дальнейшего развития внешних условий, а также реакция на предстоящее повышение НДС. В ЦБ хотят повышением ставки предотвратить рост инфляции в 2018 году выше 4%. В ноябре ее уровень составил 3,8% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Также принятое решение позволит ЦБ не менять прогноз годовой инфляции в 5−5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Однако введение новых американских санкций против России, которые могли бы резко увеличить волатильность на финансовых рынках, откладывается. Их принятие в этом году маловероятно, писал Bloomberg. Евросоюз тоже не пошел на ужесточение санкций и лишь продлил действующие.

Предыдущий раз ЦБ поднимал ставку 14 сентября 2018 года.

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