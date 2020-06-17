Цепочка банкротов. В алтайском городе работникам МУПа задолжали 6 млн рублей

Администрация Рубцовска ищет способ погасить долг по зарплате перед работниками транспортного предприятия МУПАТП. Сумма долга составляет 6 млн рублей. Об этом в Telegram написала депутат АКЗС Вероника Лапина. Решение в мэрии предлагают, но на взгляд парламентария, оно выглядит подозрительно.

Еще в ноябре 2019 года рубцовское транспортное предприятие признали банкротом, и конкурсный управляющий должен был продать имущество с торгов, а вырученными деньгами погасить долги. Вырученных средств не хватит на погашение долга, и он обратился за деньгами к учредителю предприятия — администрации города, указывает Лапина.

Мэрия в свою очередь обратилась к другим муниципальным предприятиям с просьбой о финансовой помощи.

Помочь согласилось МУП «Теплосервис».

«В пояснительной записке к сессии горсовета, которая состоится 18 июня, говорится, что оно готово выплатить долги по зарплате работникам МУПАТП. Однако на такого рода сделку необходимо согласие городских депутатов. Согласие депутаты вряд ли дадут: они уже отклоняли аналогичный проект решения месяцем ранее», — пишет Вероника Лапина.

Дело в том, что у депутатов нет подтверждений того, что данная сделка не лишит МУП «Теплосервис» возможности осуществлять деятельность в дальнейшем.

Руль. Автобус. СС0

Полученных средств после продажи имущества банкротного автопредприятия не хватит, чтобы вернуть их уже «Теплосервису», уверена краевой депутат. Кроме того, с 22 мая в МУП «Теплосервис» отсутствует директор.

Создан «Теплосервис» в 2016 году и фактически никакой деятельности не ведет, напомнила Лапина. Деньги для ПАТП если и сможет где-то взять, то исключительно в виде займа у администрации.