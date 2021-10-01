Цифровая прокачка. Что обсудят ведущие ИТ-эксперты на XIV Алтайском региональном ИТ-форуме

С 5 по 8 октября в Барнауле состоится XIV Алтайский региональный ИТ-форум. В этом году он пройдет в гибридном формате офлайн и онлайн. Из-за ограничений, связанных с пандемией, на секциях смогут присутствовать очно не более 250 человек.

У остальных участников будет возможность следить за работой форума в дистанционном режиме — с помощью онлайн-трансляции. Рассказываем, какие темы эксперты обсудят в этом году.

В программе XIV Алтайского регионального ИТ-форума ­ девять секций. Большая часть из них пройдет одновременно в офлайн и онлайн форматах. Только в очном варианте можно посетить стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона». Ее организует АНО «Цифровая экономика» при поддержке Правительства Алтайского края. На сессии определят инициативы и проекты по внедрению цифровых технологий, которые можно реализовать в регионе в ближайшем будущем.

Основными критериями для отбора станут явный экономический или социальный эффект, соответствие целям и задачам федеральной и региональной программ развития цифровой экономики. Решения «цифровой прокачки» сформируют основу дорожной карты для цифровой трансформации региона. В сессии примут участие представители органов госвласти, местного самоуправления, предприятий и общественных организаций Алтайского края.

Во всех остальных секциях ИТ-форума можно участвовать как в очном, так и в онлайн режимах.

На секции «Импортозамещение в различных отраслях экономики: перспективы и барьеры» эксперты расскажут о реальном опыте импортозамещения в государственных ведомствах. Выступление представителя компании «Базальт СПО» будет посвящено свойствам операционной системы, способной стать надежной, современной и защищенной основой ИТ-инфраструктуры организации. Он покажет успешные практические кейсы перевода крупных IT-систем, прикладного программного обеспечения (ПО) на Astra Linux и отечественные аппаратные платформы. Компании «Мигратех» и «ЦИБ» представят проекты миграции на отечественное ПО, которые реализовали их команды.

Основной темой секции, посвященной информационной безопасности, станут требования государства к защите информации на предприятиях. Участники обсудят особенности исполнения федерального законодательства в сфере информационной безопасности в век цифровой экономики. Компания «Актронис Инфозащита» представит инновационные решения для защиты данных. А представители ГК «Конфидент» расскажут, как оптимально настроить системы защиты информации, аудита и расследования инцидентов в крупной корпоративной сети.

О порядке обработки персональных данных в организациях (операторы персональных данных) расскажет спикер из Роспотребнадзора. Также он опишет типовые нарушения, которые выявляют сотрудники ведомства в ходе проверок в сфере обработки персональных данных.

ИТ-форум. Фото предоставлено организатором

«Лаборатория Касперского» продемонстрирует новое решение класса SIEM (Security information and event management), предназначенное для централизованного сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности из различных источников данных. Представитель компании UserGate поделится опытом разработки продукта, одинаково подходящего для обеспечения информационной безопасности в госсекторе, ОПК и коммерческих IТ-сетях.

На секции «Организация инженерной и ИТ-инфраструктуры» эксперты Cisco расскажут, как освободить ИТ-отдел от рутинных, отнимающих время задач по настройке сети и дать сотрудникам возможность сосредоточиться на инновациях, необходимых бизнесу.

Спикеры Dell Technologies расскажут о тенденциях развития ИТ, новинках в области систем хранения данных, практических кейсах использования искусственного интеллекта и изменениях в требованиях к ИТ-инфраструктуре в связи с развитием технологий. А выступление эксперта Huawei будет посвящено ИТ-архитектуре новой реальности и решениям, на которые она опирается.

Уже ставший традиционным круглый стол о цифровизации промышленности в этом году пройдет в АлтГТУ им. Ползунова. Эксперты из Правительства Алтайского края расскажут о стратегии цифровизации промышленных предприятий в регионе, представители технического университета — о подготовке кадров этой отрасли экономики, а спикеры вендоров — об ИТ-решениях, помогающих предприятиям реального сектора становиться цифровыми.

На пленарной сессии «Цифровая трансформация 2021» эксперты обсудят главные технологические тренды будущего и то, как они помогут бизнесу и государству. АНО «Цифровая экономика» представит обновленную стратегию и обозначит ключевые показатели, которых предстоит достичь. Представитель компании hh.ru расскажет, в чем причина дефицита ИТ-кадров и как повысить эффективность найма. После сессии состоится подведение итогов конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

Чтобы принять участие в форуме лично или дистанционно, необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Участие, как и в предыдущие годы, бесплатное.

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