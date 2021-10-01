Цифровая прокачка. Что обсудят ведущие ИТ-эксперты на XIV Алтайском региональном ИТ-форуме

У остальных участников будет возможность следить за работой форума в дистанционном режиме — с помощью онлайн-трансляции. Рассказываем, какие темы эксперты обсудят в этом году.
В программе XIV Алтайского регионального ИТ-форума девять секций. Большая часть из них пройдет одновременно в офлайн и онлайн форматах. Только в очном варианте можно посетить стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона». Ее организует АНО «Цифровая экономика» при поддержке Правительства Алтайского края. На сессии определят инициативы и проекты по внедрению цифровых технологий, которые можно реализовать в регионе в ближайшем будущем.
Основными критериями для отбора станут явный экономический или социальный эффект, соответствие целям и задачам федеральной и региональной программ развития цифровой экономики. Решения «цифровой прокачки» сформируют основу дорожной карты для цифровой трансформации региона. В сессии примут участие представители органов госвласти, местного самоуправления, предприятий и общественных организаций Алтайского края.
Во всех остальных секциях ИТ-форума можно участвовать как в очном, так и в онлайн режимах.
На секции «Импортозамещение в различных отраслях экономики: перспективы и барьеры» эксперты расскажут о реальном опыте импортозамещения в государственных ведомствах. Выступление представителя компании «Базальт СПО» будет посвящено свойствам операционной системы, способной стать надежной, современной и защищенной основой ИТ-инфраструктуры организации. Он покажет успешные практические кейсы перевода крупных IT-систем, прикладного программного обеспечения (ПО) на Astra Linux и отечественные аппаратные платформы. Компании «Мигратех» и «ЦИБ» представят проекты миграции на отечественное ПО, которые реализовали их команды.
Основной темой секции, посвященной информационной безопасности, станут требования государства к защите информации на предприятиях. Участники обсудят особенности исполнения федерального законодательства в сфере информационной безопасности в век цифровой экономики. Компания «Актронис Инфозащита» представит инновационные решения для защиты данных. А представители ГК «Конфидент» расскажут, как оптимально настроить системы защиты информации, аудита и расследования инцидентов в крупной корпоративной сети.
О порядке обработки персональных данных в организациях (операторы персональных данных) расскажет спикер из Роспотребнадзора. Также он опишет типовые нарушения, которые выявляют сотрудники ведомства в ходе проверок в сфере обработки персональных данных.
«Лаборатория Касперского» продемонстрирует новое решение класса SIEM (Security information and event management), предназначенное для централизованного сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности из различных источников данных. Представитель компании UserGate поделится опытом разработки продукта, одинаково подходящего для обеспечения информационной безопасности в госсекторе, ОПК и коммерческих IТ-сетях.
На секции «Организация инженерной и ИТ-инфраструктуры» эксперты Cisco расскажут, как освободить ИТ-отдел от рутинных, отнимающих время задач по настройке сети и дать сотрудникам возможность сосредоточиться на инновациях, необходимых бизнесу.
Спикеры Dell Technologies расскажут о тенденциях развития ИТ, новинках в области систем хранения данных, практических кейсах использования искусственного интеллекта и изменениях в требованиях к ИТ-инфраструктуре в связи с развитием технологий. А выступление эксперта Huawei будет посвящено ИТ-архитектуре новой реальности и решениям, на которые она опирается.
Уже ставший традиционным круглый стол о цифровизации промышленности в этом году пройдет в АлтГТУ им. Ползунова. Эксперты из Правительства Алтайского края расскажут о стратегии цифровизации промышленных предприятий в регионе, представители технического университета — о подготовке кадров этой отрасли экономики, а спикеры вендоров — об ИТ-решениях, помогающих предприятиям реального сектора становиться цифровыми.
На пленарной сессии «Цифровая трансформация 2021» эксперты обсудят главные технологические тренды будущего и то, как они помогут бизнесу и государству. АНО «Цифровая экономика» представит обновленную стратегию и обозначит ключевые показатели, которых предстоит достичь. Представитель компании hh.ru расскажет, в чем причина дефицита ИТ-кадров и как повысить эффективность найма. После сессии состоится подведение итогов конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае».
Чтобы принять участие в форуме лично или дистанционно, необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Участие, как и в предыдущие годы, бесплатное.
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Партнеры ИТ-форума
- Генеральный партнер: Dell Technologies.
- Премьер партнер: Huawei.
- Партнер секций: Базальт СПО, Xerox, Аstra Linux, Базальт СПО, Cisco, CyberPower, Конфидент, Positive Technologies, YADRO, АйПиМатика, Акронис Инфозащита, Лаборатория Касперского, РЕД СОФТ, Мигратех, ТрансТелеКом, Центр Информационной Безопасности, СКБ Контур, Код Безопасности, Veritas, НИИ Масштаб, DEPO Computers.
- Партнеры круглого стола: Renga Software, АСКОН, ГК «НЕОЛАНТ», ДиБиЭй, Полиматика, Mail.ru.
- Технический партнер: «Галэкс».
- HR: HeadHunter.
- Информационные партнеры: «Катунь 24», ГТРК «Алтай», журнал «НАШЕ ДЕЛО», Издательский дом «Алтапресс».