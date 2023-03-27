Цифровые инструменты Россельхозбанка помогают фермерам Алтая в проведении посевной.

Для фермеров Алтая вскоре начнется активная пора — посевная кампания. Весенние работы закладывают фундамент успеха всего хозяйства, так что им всегда уделяется особое внимание. Для того чтобы представители сельскохозяйственного бизнес-сообщества успешно и своевременно провели посевные работы, Россельхозбанк предлагает широкий спектр инструментов. Так, с начала года на финансирование АПК двух алтайских регионов выдано свыше 2,4 млрд рублей кредитных средств, что на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года. При этом на сезонные работы аграрии взяли свыше 1,6 млрд рублей, что также превысило показатели 2022 года за аналогичный период на 20%.

Кроме этого, РСХБ делает доступными современные цифровые инструменты, такие как интернет-магазин товаров для предпринимателей и фермеров на платформе Свое Фермерство, который объединяет цифровые инструменты и сервисы, позволяющие небольшим хозяйствам и предприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Более 230 тыс. сельскохозяйственных предприятий, представленных на площадке со всей России, предлагают на аграрном маркетплейсе превышает 2 млн позиций. В настоящее время на платформе можно найти практически всех отечественных производителей сельхозтехники, семян, средств обработки растений, корма для животных и многое другое. Есть на ней и поставщики с Алтая: порядка 600 производителей разместили свыше 2,7 тыс. товаров и услуг.

Свое Фермерство — отличная площадка, которая помогает нашим аграриям ориентироваться в многообразии предложений, поступающих от российских производителей различных товаров и услуг для сельского хозяйства. Четкая и понятная структура, возможность задать вопросы тут же на сайте консультанту, огромный выбор всего — позволяют фермерам, особенно молодым, закрыть ряд вопросов дистанционно. А это очень современно и даже увлекательно, — рассказал Александр Вайс, исполнительный директор Союза КФФ Алтайского края.

Россельхозбанк стремится максимально поддержать аграриев. Крупные агрокомплексы имеют свои научно-исследовательские центры и ИТ-подразделения, которые следят за новыми трендами. У фермеров такой инфраструктуры нет. Поэтому Россельхозбанк взял решение этой задачи на себя.

Наши цифровые платформы Свое Фермерство, Свое Родное, «Я в агро» и другие позволяют значительно упростить процессы закупок, снабжения, выхода на рынок, подбора и обучения специалистов, автоматизировать каждодневную работу без дополнительных затрат и сосредоточиться на росте бизнеса. Помимо интернет-магазина для фермеров на базе площадки Свое Фермерство работает ряд цифровых агросервисов для поддержки АПК. Например, онлайн-бухгалтерия, конструктор документов, юридическая помощь, телеветеринар и др. Регистрация в экосистеме бесплатная, сделки осуществляются напрямую. Экосистема Россельхозбанка «Свое» постоянно расширяется, добавляются новые сервисы и возможности, так что любой может найти для себя полезное и необходимое, — прокомментировал директор Алтайского филиала Николай Бойко.

Во время проведения сезонно-полевых работ в Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе «Кредитные продукты на проведение сезонных работ» или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой «Сезонные работы».

4CQwVszH9pSXrLXVv71