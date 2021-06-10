Цифровые технологии в АПК. 10 июня открывается отраслевой онлайн-форум «Алтай-Агро 2021»

За ходом форума и выступлениями экспертов в режиме реального времени можно будет следить на сайте «Алтай-Агро-2021».
В первый день планируется детально обсудить такую важную тему развития агропромышленного комплекса, как цифровизация сельского хозяйства. Тем более, что Алтайский край выбран в качестве пилотного региона по внедрению IT-технологий в сфере АПК, а губернатор Виктор Томенко возглавляет комиссию президиума Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».
10 июня на «Алтай-Агро 2021″ выступят ведущие эксперты:
— Евгений Зрюмов, министр цифрового развития Алтайского края.
— Николай Бойко, директор Алтайского регионального филиала „Россельхозбанка“.
— Владимир Беляев, профессор Алтайского аграрного университета.
— Сергей Путинцев, агроном КФХ Иванова. .
— Олег Александров, руководитель инновационного направления компании „Ростсельмаш“.
— Александр Орлов, исполнительный директор компании „Система“.
Подробную программу можно изучить на сайте форума.
Всех слушателей ждет не просто трансляция форума. При желании можно пообщаться с экспертами, задать спикерам волнующий вопрос и получить ответ в прямом эфире.
Участие в »Алтай Агро 2021″ бесплатное, по предварительной регистрации.
Доступ к трансляции выступлений откроется в 11:00 (7:00 МСК).
Организаторы форума: Министерство сельского хозяйства Алтайского края и ИД «Алтапресс».