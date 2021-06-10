Цифровые технологии в АПК. 10 июня открывается отраслевой онлайн-форум «Алтай-Агро 2021»

10 июня начинает свою работу второй отраслевой онлайн-форум «Алтай-Агро-2021». Ведущие эксперты в сфере агропромышленного комплекса и информационных технологий представят широкой аудитории свои актуальные доклады. Начало трансляции — в 11:00 (в 7:00 по московскому времени).

За ходом форума и выступлениями экспертов в режиме реального времени можно будет следить на сайте «Алтай-Агро-2021».

В первый день планируется детально обсудить такую важную тему развития агропромышленного комплекса, как цифровизация сельского хозяйства. Тем более, что Алтайский край выбран в качестве пилотного региона по внедрению IT-технологий в сфере АПК, а губернатор Виктор Томенко возглавляет комиссию президиума Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».

10 июня на «Алтай-Агро 2021″ выступят ведущие эксперты:

— Евгений Зрюмов, министр цифрового развития Алтайского края.

— Николай Бойко, директор Алтайского регионального филиала „Россельхозбанка“.

— Владимир Беляев, профессор Алтайского аграрного университета.

— Сергей Путинцев, агроном КФХ Иванова. .

— Олег Александров, руководитель инновационного направления компании „Ростсельмаш“.

— Александр Орлов, исполнительный директор компании „Система“.

Подробную программу можно изучить на сайте форума.

Всех слушателей ждет не просто трансляция форума. При желании можно пообщаться с экспертами, задать спикерам волнующий вопрос и получить ответ в прямом эфире.

Участие в » Алтай Агро 2021″ бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений откроется в 11:00 (7:00 МСК).

Организаторы форума: Министерство сельского хозяйства Алтайского края и ИД «Алтапресс».