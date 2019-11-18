Цифровой двойник. Датчики на спецодежде проследят за дисциплиной и безопасностью рабочих

Компания МТС выпустила технологичное решение для различных сфер производства, с помощью которого можно проконтролировать безопасность окружающей среды на производственных площадках и дисциплину сотрудников. Решение актуально для предприятий различных сфер — промышленности, строительства, сельского хозяйства, лесной и добывающей отраслей.

Продукт МТС работает на базе технологии интернета вещей (IoT). Решение состоит из носимого телеметрического модуля (датчиков), Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения.

Датчики можно встроить в каски, ремни, куртки рабочих, они будут находиться в постоянном контакте с сетью мобильной связи на предприятии (Bluetooth, NB-IoT, LoRaWAN или другие).

Решение фактически создает «цифровую копию» сотрудника и позволяет в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и деятельностью. Повышается безопасность труда и усиливается контроль над его эффективностью.

Например, когда рабочий входит в опасную зону, датчик отправляет уведомление в центр управления системой. Он может оповещать об опасности и самого сотрудника с помощью звукового сигнала. Поскольку местоположение человека можно определить с точностью до трех метров, значительно увеличивается скорость эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа».

По данным МТС, потери от несоблюдения трудовой дисциплины на предприятиях составляют 40% рабочего времени. Переплата за человеко-часы при работе с внешними подрядчиками — до четырех раз.

Переплаты за ремонт оборудования и простои производства за счет отклонений от регламентов осмотра и присутствия на посту до 100 млн рублей в год. А штрафы на предприятиях за нарушения требований промышленной безопасности составляют до 1 млн рублей на сотрудника.

Продукт на основе интернета вещей помогает избежать финансовых потерь такого рода. Руководство сможет контролировать, соблюдают ли сотрудники требования промышленной безопасности, установленные Ростехнадзором, и рабочий график.

МТС — один из лидеров в России по развитию интернета вещей. По данным на II квартал 2019 года в ее сети обслуживалось более 8 млн устройств (данные AC&M-Consulting).

Компания построила первую федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая запущена в 62 регионах страны в том числе и в Алтайском крае. Также она запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.

Дмитрий Левин,

директор филиала МТС в Алтайском крае: