Цукерберг и не думал: алтайские подростки удивили взрослое жюри дерзостью и тонким расчетом бизнес-проектов

65 рублей в день в среднем готовы тратить на питание в буфете студенты Яровского техникума. Это один из индикаторов маркетингового исследования, которое подкрепило бизнес-проект юной учащейся Анастасии Пономаренко.

Заложив наценку на сырье всего в 20%, она экономически обосновала модель прибыльной точки общепита на базе госучреждения. Там учтено все: от себестоимости плюшки с сахаром до зарплаты заведующего. Анастасия вошла в число победителей краевого конкурса «Лучший студенческий предпринимательский проект».

14 лучших

Защита конкурсных бизнес-проектов в этом году прошла в онлайн-формате и была приурочена ко Дню российского предпринимательства. Свои работы презентовали 14 команд (автор плюс руководитель проекта из числа преподавателей) из девяти профессиональных образовательных организаций края. Главной площадкой для проведения конкурса стала Алтайская академия гостеприимства.

В экспертную комиссию вошли представители регио­нальной власти и малого бизнеса края. Они оценивали молодежные бизнес-проекты по большому количеству параметров: экономическая устойчивость, оригинальность идеи, социальная значимость, юридическая обоснованность и др. Поэтому работы, сделанные «на коленке», шансов изначально не имели бы.

Председатель комиссии, директор Алтайской академии гостеприимства Валентина Косинова отмечает, что большинство защищенных бизнес-проектов запланированы авторами к реализации на территории нашего региона. Например, Анастасия Пономаренко уверена, что открытие современного буфета обязательно повысит престиж ее родного колледжа.

Идеи для родного региона

Практическую региональную привязку бизнес-планов отмечают и другие участники экспертной комиссии.

Николай Берда,

начальник сектора управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Один из представленных проектов связан с производством санитарно-гигиенической продукции (салфеток, туалетной бумаги и т. д.) из соломы; другой ориентирован на выпуск топливных брикетов и санитарных наполнителей на основе древесных опилок. Имея договоренности с местными фермерами и деревообрабатывающими фирмами, эти начинающие предприниматели смогут выстроить грамотную логистику сырья для своих производств. А это уже одна из составляющих успешной работы новых компаний.

Надежда Ежленко,

главный специалист Центра поддержки предпринимательства , НО «Алтайский фонд МСП»:

Все проекты оказались достойными и качественно проработанными. Лично я бы отдельно отметила три. Первый — создание буфета для студентов на базе техникума — за удачно найденную свободную нишу. Второй проект из Романовского района, связанный с медовым бизнесом, — за качественный экономический анализ. Ну и, конечно, классным оказался проект победительницы Васелины Гейн. Она фактически подготовила реальный бизнес-план для реального же, насколько я знаю, инвестора.

Китайцам и японцам

О работе победительницы Васелины Гейн скажем отдельно. В проекте «Организация проживания иностранных туристов в удаленных регионах Дальнего Востока» учащаяся Алтайской академии гостеприимства произвела экономические расчеты создания новых мест размещения в… Камчатском крае. Такую задачу ей ставили предприниматели из этого региона, которые планируют принимать туристов из Китая, Южной Кореи и Японии.

Впрочем, отмечают организаторы конкурса, свои идеи Васелина Гейн сможет реализовать в туристической сфере Алтайского края. В ее бизнес-плане открытие гостиницы на 14 мест, нескольких шале классов «стандарт» и «эконом», а также административного корпуса.

Займут свои ниши

«Благодаря краевому конкурсу участники получили возможность проявить предпринимательские и творческие способности, продемонстрировать свои знания и компетенции», — считают в Алтайской академии гостеприимства.

Надежда Ежленко,

главный специалист Центра поддержки предпринимательства , НО «Алтайский фонд МСП»:

Теперь не только победители, но и авторы других конкурсных работ имеют возможность обратиться за необходимым содействием в региональный центр «Мой бизнес». Здесь (см. справку «Чем полезен центр „Мой бизнес“». — Прим. «СК») им помогут сделать их бизнес-планы, скажем так, еще ближе к жизни в практическом смысле — в плане стратегии развития, маркетинга, бухучета и т. д. Это, я полагаю, в перспективе позволит занять проектам свои ниши, а самим ребятам — стать успешными предпринимателями.

Победители конкурса — 2020

Диплом I степени

Васелина Гейн ( Алтайская академия гостеприимства), проект «Организация проживания иностранных туристов в удаленных регионах Дальнего Востока».

Дипломы II степени

Илья Дронов ( Бийский промышленно-технологический колледж), проект «Уникальные возможности художественной сварки в реализации digital-бизнеса»;

Бийский промышленно-технологический колледж), проект «Уникальные возможности художественной сварки в реализации digital-бизнеса»; Мария Говорухина ( Алтайский промышленно-экономический колледж), проект «Производство по переработке древесных опилок в топливные брикеты и санитарные наполнители».

Диплом III степени

Анастасия Пономаренко ( Яровской политехнический техникум), проект «Студенческий буфет на базе техникума».

Чем полезен центр «Мой бизнес»

«Алтайский фонд МСП» (бренд «Мой бизнес») оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства региона по ряду направлений:

открытие и развитие бизнеса;

организация производств , в том числе инновационных и экспортно ориентированных;

в том числе инновационных и экспортно ориентированных; инвестиции в проекты , финансово-кредитные инструменты;

финансово-кредитные инструменты; сопровождение бизнес-проектов и др.

Кроме того, самые новые и актуальные сервисы «Мой бизнес» ориентированы на меры поддержки предпринимателей в сложившейся экономической ситуации. Начинающим компаниям ряд услуг оказывается на безвозмездной основе.

Вся актуальная информация о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса размещена на портале мойбизнес22.рф