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Экономика

В России построят тувинско-алтайскую дорогу. Она свяжет трассу «Енисей» и Чуйский тракт

В 2021 году начнется строительство дороги из тувинского поселка Кызыл-Хая в село Кош-Агач Республики Алтай. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Таким образом, например, «будет устранена транспортная тупиковость Тувы».

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Тува на первый этап проекта уже выделила 70 млн рублей. Всего потребуется 1,3 млрд рублей.

Местные власти планируют провести переговоры с правительством Алтая. Кара-оол в свое время уже обсуждал это и с бывшим главой республики Александром Бердниковым, и с нынешним Олегом Хорохординым.

«У наших республик имеется обоюдный интерес к такой дороге длиною в 120 км. Очень надеюсь, что конкурс выиграет серьезная подрядная организация, которая в достаточном количестве владеет надежной техникой, которая очень необходима в условиях горной скалистой местности», — говорится в блоге главы Тувы.

Проект трассы уже есть. В 2019 году его подготовили специалисты института «Томскдорпроект».

К тому же, транзит откроет новые возможности для развития автомобильного туризма, благодаря которому и возник проезд между Тувой и Горным Алтаем.

Где пройдет дорога

По проекту, трасса идет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2608 м над уровнем моря.

Там уже существует проезд для автомобилей высокой проходимости, но даже для них он считается труднодоступным и технически очень сложно преодолимым.

Глава Тувы за рулем внедорожника.
Глава Тувы за рулем внедорожника.
официальный портал Республики Тыва.

Путешествие на Бугузун охотно предлагают туристам как «настоящую экспедицию для отважных и решительных» и «одно из самых увлекательных приключений на Горном Алтае».

Чтобы повысить его качество, планируется строительство двух наиболее трудных участков общей протяженностью около 20 км. Для этого потребуются буровзрывные работы, а также строительство не менее 5 мостовых переходов.

«Дорога, если будет построена, свяжет между собой две федеральные автомагистрали — трассу Р257 „Енисей“ и Чуйский тракт. Тем самым будет устранена транспортная тупиковость Тувы», — считают власти.

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