В России построят тувинско-алтайскую дорогу. Она свяжет трассу «Енисей» и Чуйский тракт

Тува на первый этап проекта уже выделила 70 млн рублей. Всего потребуется 1,3 млрд рублей.
Местные власти планируют провести переговоры с правительством Алтая. Кара-оол в свое время уже обсуждал это и с бывшим главой республики Александром Бердниковым, и с нынешним Олегом Хорохординым.
«У наших республик имеется обоюдный интерес к такой дороге длиною в 120 км. Очень надеюсь, что конкурс выиграет серьезная подрядная организация, которая в достаточном количестве владеет надежной техникой, которая очень необходима в условиях горной скалистой местности», — говорится в блоге главы Тувы.
Проект трассы уже есть. В 2019 году его подготовили специалисты института «Томскдорпроект».
К тому же, транзит откроет новые возможности для развития автомобильного туризма, благодаря которому и возник проезд между Тувой и Горным Алтаем.
Где пройдет дорога
По проекту, трасса идет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2608 м над уровнем моря.
Там уже существует проезд для автомобилей высокой проходимости, но даже для них он считается труднодоступным и технически очень сложно преодолимым.
Путешествие на Бугузун охотно предлагают туристам как «настоящую экспедицию для отважных и решительных» и «одно из самых увлекательных приключений на Горном Алтае».
Чтобы повысить его качество, планируется строительство двух наиболее трудных участков общей протяженностью около 20 км. Для этого потребуются буровзрывные работы, а также строительство не менее 5 мостовых переходов.
«Дорога, если будет построена, свяжет между собой две федеральные автомагистрали — трассу Р257 „Енисей“ и Чуйский тракт. Тем самым будет устранена транспортная тупиковость Тувы», — считают власти.