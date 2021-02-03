В России построят тувинско-алтайскую дорогу. Она свяжет трассу «Енисей» и Чуйский тракт

В 2021 году начнется строительство дороги из тувинского поселка Кызыл-Хая в село Кош-Агач Республики Алтай. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Таким образом, например, «будет устранена транспортная тупиковость Тувы».

Тува на первый этап проекта уже выделила 70 млн рублей. Всего потребуется 1,3 млрд рублей.

Местные власти планируют провести переговоры с правительством Алтая. Кара-оол в свое время уже обсуждал это и с бывшим главой республики Александром Бердниковым, и с нынешним Олегом Хорохординым.

«У наших республик имеется обоюдный интерес к такой дороге длиною в 120 км. Очень надеюсь, что конкурс выиграет серьезная подрядная организация, которая в достаточном количестве владеет надежной техникой, которая очень необходима в условиях горной скалистой местности», — говорится в блоге главы Тувы.

Проект трассы уже есть. В 2019 году его подготовили специалисты института «Томскдорпроект».

К тому же, транзит откроет новые возможности для развития автомобильного туризма, благодаря которому и возник проезд между Тувой и Горным Алтаем.

Где пройдет дорога

По проекту, трасса идет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2608 м над уровнем моря.

Там уже существует проезд для автомобилей высокой проходимости, но даже для них он считается труднодоступным и технически очень сложно преодолимым.

Глава Тувы за рулем внедорожника. официальный портал Республики Тыва.

Путешествие на Бугузун охотно предлагают туристам как «настоящую экспедицию для отважных и решительных» и «одно из самых увлекательных приключений на Горном Алтае».

Чтобы повысить его качество, планируется строительство двух наиболее трудных участков общей протяженностью около 20 км. Для этого потребуются буровзрывные работы, а также строительство не менее 5 мостовых переходов.