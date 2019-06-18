Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

У многострадального «Иткульского спиртзавода» может появиться реальный покупатель

Международный холдинг Marussia Beverages на прошлой неделе подвел итоги аудита, проведенного в мае на «Иткульском спиртзаводе». По информации altapress.ru, результаты инвестора устроили.

"Иткульский спиртзавод"
"Иткульский спиртзавод"
altairegion22.ru

Как сообщают источники, близкие к ситуации, компания готова выкупить предприятие. Однако это решение надо согласовать с советом директоров Marussia Beverages. Заседание должно пройти на текущей неделе.

Напомним, российское подразделение голландской компании выпускало на «Иткульском спиртзаводе» элитную водку, которая отправлялась на экспорт. Marussia Beverages Rus является дистрибьютором премиального алкоголя. Работает с федеральными сетями, бутиками, HoReCa и дистрибьюторами в 50 регионах страны.

Что сейчас происходит на заводе?

По словам работников предприятия, «Иткульский спиртзавод» полностью остановлен. Сырья для возобновления производства нет.

&quot;Иткульский спиртзавод&quot; в Зональном районе
«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе
Анна Зайкова

На смену выходят от силы 4−5 человек, которые следят лишь за сохранностью оборудования. Две трети окладов работники предприятия получают через службу судебных приставов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость