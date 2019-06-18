У многострадального «Иткульского спиртзавода» может появиться реальный покупатель

Международный холдинг Marussia Beverages на прошлой неделе подвел итоги аудита, проведенного в мае на «Иткульском спиртзаводе». По информации altapress.ru, результаты инвестора устроили.

Как сообщают источники, близкие к ситуации, компания готова выкупить предприятие. Однако это решение надо согласовать с советом директоров Marussia Beverages. Заседание должно пройти на текущей неделе.

Напомним, российское подразделение голландской компании выпускало на «Иткульском спиртзаводе» элитную водку, которая отправлялась на экспорт. Marussia Beverages Rus является дистрибьютором премиального алкоголя. Работает с федеральными сетями, бутиками, HoReCa и дистрибьюторами в 50 регионах страны.

Что сейчас происходит на заводе?

По словам работников предприятия, «Иткульский спиртзавод» полностью остановлен. Сырья для возобновления производства нет.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

На смену выходят от силы 4−5 человек, которые следят лишь за сохранностью оборудования. Две трети окладов работники предприятия получают через службу судебных приставов.