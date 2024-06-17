«У нас крадут — и это хорошо». Глава «Аксоида» Игорь Афонин — о передовых технологиях и конкуренции

Игорь Афонин, руководитель «Аксоида», одной из ведущих фирм на рынке конвейерного оборудования, стал «Директором года – 2023». В этом интервью он рассказал нам о смелых новаторских решениях, объяснил, как конкурировать с китайскими производителями и почему Барнаул – самая лучшая точка на карте мира.

Справка: Предприятие начало свою работу в 1991 году. Его основной профиль — выпуск транспортных и глазировочных сеток для кондитерской и хлебопекарной промышленности, модульной ленты, конвейерного оборудования, звездочек, валов и транспортеров для морозильных камер. Визитной карточкой компании стала сетка на цепях. Ее изготавливают под индивидуальные запросы клиентов. А уникальную глазировочную сетку «Аксоид» запатентовал восемь лет назад. Практически все российские кондитерские фабрики используют продукцию этой компании. Одни из самых известных клиентов — «Морозко», «Мираторг», «Красный Октябрь», «Яшкино» и другие массовые бренды. В СНГ ее продукцией пользуются еще с начала 2000-х годов. К продукции уже присматриваются и итальянские фирмы.

— Известно, что «Аксоид» не боится нестандартных заказов и может разработать новую технологию, чтобы выпустить сетки в необычном плетении. Благодаря чему вы сохраняете такую гибкость?

— Мы художники. У нас практически ручная работа, а не линия, где указал параметры, нажал на кнопку — и спи двое суток, пока она плетет. Так многие делают.

Но мы ищем и экспериментируем, проверяем сами, как лучше. Мы в России такие одни.

Очень часто, конечно, к нам стали обращаться заказчики, у которых по ряду причин нет комплектующих для импортного оборудования. Можем и в таком формате работать: посмотреть на образец и сделать похожее, по-своему.

К новым передовым решениям, к сожалению, готовы не все, так как по инерции продолжают ориентироваться на Запад, где таких технологий нет. Но смельчаки остались.

Например, сейчас мы экспериментируем с барнаульским хлебокомбинатом №4 – там работает наше новое оборудование: кулер для охлаждения свежеиспеченной продукции. Это агрегат с конвейерной лентой в 200-300 метров. Проехав по ней, продукты остывают.

К нам приезжают питерцы и москвичи, которые готовы к сотрудничеству. Но из-за расстояния это бывает непросто: эксперимент нужно держать под постоянным контролем. На компьютере всех ошибок не увидишь, их только жизнь покажет.

— Почему у вас не было мысли перенести производство в центральные регионы?

— Я всегда считал, что Барнаул находится в самом выгодном месте в мире. Для нас он удобен тем, что равноудален от поставщиков нужной нам проволоки и от рынка сбыта.

— Но рядом у нас есть Китай, который после ввода санкций стал все чаще притягивать взгляды российского бизнеса разных направлений. Что нужно делать, чтобы перетянуть внимание на отечественное производство?

— Нам необходима консолидация. Я, может быть, нестандартно мыслю, но стараюсь объединить всех своих конкурентов. Всех, чтобы мы работали, соревновались между собой, становились лучше, быстрее росли и могли выгоднее выглядеть на фоне Китая.

В том числе, поэтому мы так часто участвуем в выставках — по два-три раза в год. К тому же это помогает лучше определить потребности клиентов.

В ноябре на «Сибирской продовольственной неделе» в Новосибирске показывали новинку — спирально-стержневый транспортер.

До этого демонстрировали продукцию на «Modern Bakery Moscow» и «Агропродмаше».

— Что есть у вас, чего нет у китайских конкурентов?

— У нас собственные технологии и станки, которые мы придумываем сами. И плетем мы по-своему. Выходят абсолютно разные продукты.

Нашу продукцию хорошо оценивают и в Европе. Помню, пришел на выставку, стоит станок импортный. Сетка — по нашей технологии, но из другой проволоки. У нас крадут — и это хорошо. Значит мы заметны, это приятно. Нужно обмениваться опытом и идти вперед.

— Какие у вас дальнейшие планы по развитию?

— На рынке растет спрос, поэтому сейчас мы расширяемся, строим за городом новый, третий цех, куда перенесем самое шумное производство. Также будем там лить пластик и оборудуем склады. В центре останутся самые творческие цеха — по плетению.

Готовимся обновлять свои станки и оборудование. Работы очень много. Обновление требуется часто: технические новинки появляются постоянно. У нас, например, действует уже шестое поколение оборудования по производству глазировочных сеток. Жизнь все время идет вперед. Кто затормозил — тот остановится совсем и начать движение вперед будет очень трудно.

Хотим увеличить зарплату сотрудникам, чтобы привлечь молодых специалистов. Кстати, у нас, как выяснилось, на производстве работают 36 человек, которые приходятся друг другу родственниками или друзьями. Зарождаются даже трудовые династии.

У многих на предприятии нет высшего образования, но это не мешает им быть успешными. Важно, чтобы человек горел. Я сам такой: по выходным наматываю километры в цехе, размышляя о планах, а потом сажусь и плету сетку.

Адресный блок: 656008, г. Барнаул, ул. Никитина, 145-а

Тел. +7 (3852) 353-953, 500-858

E-mail: aksoid@mail.ru

Сайт: www.aksoid.ru

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