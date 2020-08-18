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18 августа
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Экономика

У россиян неожиданно выросло количество «свободных денег»

Объем «свободных денег» в российских семьях в июле вырос на 13,7% по сравнению с июнем, за год — на 7,2%, говорится в результатах анализа исследовательского холдинга «Ромир», на которые ссылаются «Ведомости».

Деньги.
Деньги.
CCO.

Согласно методике, «свободные деньги» — это средства, которые остались после покупки продуктов питания, оплаты ЖКУ, транспорта, связи и других товаров повседневного спроса.

Эти средства семьи могли потратить на погашение кредитов, товары длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения или отложить в виде сбережений.

Аналитики отметили, что рост индекса «свободных денег» вызван тем, что россияне начали активнее экономить. Люди наращивают сбережения, которые сократились в период пандемии, пояснили эксперты.

Значение индекса в июле 2020 года стало максимальным для этого периода за последние годы.

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