У россиян появился персональный кредитный рейтинг

Каждый россиянин вместе со своей кредитной историей теперь может узнать и личный кредитный рейтинг. 31 января вступили в силу соответствующие поправки в закон «О кредитных историях».

Что такое кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг — балл, рассчитанный автоматически на основе кредитной истории. На его величину будут влиять просрочки, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и другие факторы. Чем выше балл, тем меньше вероятность отказа при обращении за кредитом.

Как узнать свой кредитный рейтинг

Получить выписку о своей кредитной истории и данные об индивидуальном рейтинге граждане могут в бюро кредитных историй. Список бюро предоставляет по запросу сайт госуслуг.

Каждый россиянин может заказать два бесплатных отчета в течение года, пишет РБК.

Как составляют кредитный рейтинг

Их рассчитывают сами бюро кредитных историй на основе собственных методик. Но Центробанк уже обсуждает с участниками рынка целесообразность присвоения рейтинга на основе единой методики, сообщает РИА Новости.

На Алтае — самый низкий рейтинг

В объединенном кредитном бюро оценили индивидуальный кредитный рейтинг 77,7 млн граждан России. Выяснилось, что высокий кредитный рейтинг имеют 60,6 млн человек (78%), средний рейтинг — 7,4 млн (9%), низкий — 9,8 млн (13%).



Доля россиян с высоким кредитным рейтингом наиболее высока в Москве (84%), в Чукотском АО и Рязанской области — по 83% Больше всего граждан с низким кредитным рейтингом оказалось среди жителей Тывы — 29%, Республики Алтай — 22%.