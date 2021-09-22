У 200 российских фермеров нашли Jaguar и BMW, задекларированные как сельхозтехника

В Саратовской области 200 фермеров задекларировали дорогие автомобили как сельхозтехнику, что позволило сэкономить на налогах.

Однако после того, как на эту схему обратили внимание представители федеральной и местной власти, предприниматели переоформили машины и вернули деньги в бюджет. Во всяком случае, так рапортуют власти.

Владельцы крупных сельхозпредприятий брали в лизинг дорогие легковые автомобили и относили это к издержкам, занижая налоговую нагрузку, пишет bfm.ru.

На встрече с жителями Ртищевского района спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо перед выборами возмутился тем, что на местных крупнейших сельхозпредприятиях зарплата работников составляет 11 тыс. рублей.

«Изучив расходы этих предприятий, что они относят на издержки, увидели, что им для производства сельскохозяйственной продукции нужны спортивные машины марки Jaguar за 20 млн, BMW за 15 млн. Правоохранительные органы здесь представлены? Имейте в виду: закон надо соблюдать. В том районе, где у руководителей сельхозпредприятия это обнаружено, там все закончится плохо для налоговика, прокурора, начальника полиции», — заявил спикер.

Однако фамилий фермеров, которые брали Jaguar и BMW вместо тракторов, никому не назвали. И машин таких на дорогах в районе никто не видел.

Возвращаясь к иномаркам и спецтехнике, можно предложить жителям Саратовской области компромисс — кормоуборочный комбайн Jaguar 850. Он так и называется — шестицилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz, 12,8 литра, 455 лошадиных сил, электронная система управления, климат-контроль, магнитола, холодильный отсек для напитков, панорамное остекление и измельчающий барабан V-Max. Стоимость — от 17 млн рублей. И Jaguar, и комбайн! Понравиться должно и любителям роскоши из числа местных фермеров, и борцам за социальную справедливость из чиновничьего стана.

А как счастлив был бы комбайнер.