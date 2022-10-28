Убытки американского концерна Boeing выросли более чем в 70 раз

Чистые убытки американского концерна Boeing увеличились почти в 73 раза за девять месяцев 2022 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на отчетность компании.

Убытки Boeing выросли в 72,9 раза (до 4,301 млрд долларов) с января по сентябрь.

При этом год назад убытки за этот же период оставались на уровне 59 млн долларов.

Разводненный убыток достиг 7,24 долларов на акцию (годом ранее — 0,1 долларов).

Однако выручка Boeing снизилась всего на 1,8%, до 46,628 млрд долларов.

В третьем квартале чистый убыток концерна составил 3,275 млрд долларов. Это в 30 раз больше показателя за аналогичный период 2021-го.

Между тем шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля.