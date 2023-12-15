Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволило компании «СибТара» повысить выработку.

Итоги шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда», которые реализовывается при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК), подвели в компании «СибТара».

В текущем году предприятие, которое профилируется на производстве бугорчатой тары, тарного картона и гофропродукции, присоединилось к реализации нацпроекта, став 75-м его участником в Алтайском крае. В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий было выбрано направление «производство гофрокартона и гофротары».

Рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций проанализировала выбранный поток и выявила более 30 проблем, которые снижали его эффективность. Среди таковых: длительный поиск необходимого материала и заготовок на рабочих местах, изменение сменного задания и плана работы на сутки в связи со срочными заказами, частые простои оборудования по техническим причинам и продолжительный ремонт и т.д.

В результате участия в нацпроекте предприятию за полгода удалось сократить незавершенное производство более чем на 35%, время протекания процесса — более чем на 51%, а выработку на одного работника повысить более чем на 20%.

Генеральный директор предприятия Алексей Уколов, говоря о достигнутых успехах, отметил:

Благодаря реализации национального проекта «Производительность труда» уже за шесть месяцев удалось весомо повлиять на основные показатели предприятия и оправдать наши ожидания: снижение себестоимости и снижение запасов в потоке. Впереди нас ждет фаза «Самостоятельная работа предприятия». Благодарим коллектив Регионального центра компетенций за содействие.