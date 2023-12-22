Ученые АГАУ предлагают включать в птичье меню разные виды пробиотиков и микроэлементов

Ученые АГАУ разрабатывают эффективные методы повышения продуктивности ремонтного молодняка и родительского стада мясных кур. В этом плане интересна и содержательна работа В.Н. Хаустова и Е.В. Пилюкшиной «Технологический регламент внедрения инновационных технологий при выращивании ремонтного молодняка и содержании родительского стада мясных кур». Исследование было выполнено по заказу Минсельхоза России.

Результаты исследования одобрены Министерством сельского хозяйства Алтайского края и рекомендованы для использования в птицеводстве.

Константин Лотц

начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края:

Министерство сельского хозяйства Алтайского края рекомендует данный технологический регламент для использования сельхозтоваропроизводителями региона , так как использование инновационных технологий кормления при выращивании ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров способствуют повышению продуктивности птицы.

Птицефабрика. Фото: Анна Зайкова.

Поскольку на сохранность и продуктивность птицы в первую очередь оказывает влияние кормление, авторы изучили возможности применения в рационах птицы некоторых пробиотиков и органических минеральных веществ.

Пробиотики — кормовые добавки, содержащие в своем составе живые микроорганизмы, которые способствуют нормализации микробного баланса желудочно-кишечного тракта и оказывают благоприятное влияние на здоровье птицы.

Если молодняку с первого дня жизни вводить в рацион пробиотик, это обеспечит заселение кишечника нормофлорой и создаст биологический барьер, преграждающий доступ к нему условно-патогенных бактерий. Установлено, что использование пробиотиков в кормлении ремонтного молодняка способствовало достоверному повышению приростов живой массы особей, улучшению сохранности и однородности поголовья в период выращивания.

Инновации в птицеводстве. Фото: frepik.com, автор freepik.

Таким образом, использование пробиотиков в птицеводстве позволяет получить более высокие показатели продуктивности, что в свою очередь положительно отражается на экономической эффективности. Чтобы убедиться в этом, можно изучить весьма подробно изложенную информацию о ходе и результатах исследований применения в рационе птицы пробиотиков «Левисел SB Плюс» и «СБТ-Лакто».

Еще одно направление – использование органических форм микроэлементов в кормлении сельскохозяйственной птицы. Минеральные вещества выполняют в организме животных и птицы очень важные и разнообразные функции. Особое значение имеют микроэлементы. Они, образуя сложные соединения с белками, входят в состав ферментов, витаминов, гормонов и других биологически активных веществ, регулируют метаболические процессы и оказывают огромное влияние на организм.

Курицы на ферме. Фото: frepik.com, автор freepik.

Разработано много препаратов, которые получены различными способами и имеют разные характеристики. Однако производство органических источников микроэлементов сравнительно новое, поэтому возникает проблема оценки их эффективности.

Большинство исследований по включению органических форм микроэлементов проводили на цыплятах-бройлерах и курах-несушках. Было доказано положительное влияние на рост, развитие, продуктивность и качество продукции.

Практически нет исследований по включению хелатных форм микроэлементов в рационы ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров, что является весьма актуальным. Алтайские ученые внесли свою лепту в решение этой проблемы. Проведены исследования по применению органических форм микроэлементов в рационах ремонтного молодняка мясных кур.

Курицы на птицефабрике. Источник: СС0.

В частности, были выявлены особенности применения таких микроэлементов, как железо, марганец, медь, цинк, селен в рационах ремонтного молодняка родительского стада бройлеров.

Результаты внедрения органических форм микроэлементов в рационы ремонтного молодняка мясных кур не разочаровали.

Замена на 50% неорганических форм микроэлементов на органические способствовала более интенсивному росту ремонтного молодняка родительского стада бройлеров, повышению однородности стада и увеличению сохранности за счет уменьшения количества павшей и выбракованной птицы при снижении затрат кормов. Включение органических форм микроэлементов в рацион ремонтного молодняка родительского стада бройлеров способствовало более интенсивному росту курочек и петушков, увеличению однородности стада на 2,5% и 6,1%, повышению сохранности и делового выхода молодняка на 3,2% и 4,6% при снижении затрат кормов на 7,0–13,0% и 4,3–11,1% соответственно.