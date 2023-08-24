24 августа
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Экономика

Ученый-геополитик рассказал, почему Алтайский край - самый выгодный для России регион

Алтайский край со своим уникальным местоположением может сыграть ключевую роль в экономике страны в современных условиях разворота на Восток. Здесь возможны большие внутристрановые и трансграничные объединения, которые дадут новый толчок экономике. Об этом рассказал кандидат географических наук, доцент АлтГУ Александр Кротов на круглом столе по обсуждению культурного кода региона.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Ближе и дальше

«Алтайский край - уникальный регион в плане географии. Есть она базисная вещь - мы очень удалены от морей и океанов, - так начал свой доклад Александр Кротов. - Сейчас появился новый термин - «ультраконтинентальная территория». Так вот, мы самые ультраконтинентальные в России, наряду с Тывой и Республикой Алтай, но они гораздо меньше заселены».

По словам ученого, самое центральное место в мире - это условная точка на границе Восточно-Казахстанской области и китайским Синьцзяном - это всего в 300 километрах от нас.

Такая удаленность имела свои исторические плюсы. «До прихода Российской империи здесь не было ни государственности, ни каких-то технологий. Поэтому ассимиляция происходила быстро и с большим успехом», - говорит Кротов.

В результате наш регион стал типично азиатским, но с европейским лицом, сюда пришли представители русского, мордовского, украинского, белорусского, польского этноса, плюс немного прибалтов и в последнее время есть вкрапления среднеазиатских и кавказских народов.

«Пришли люди очень сильные и смелые, - считает эксперт. - Тяжело, знаете ли, идти с Европейской части в Сибирь без железной дороги в XVIII-XIX веках».

ХIХ век. Сереброплавильный завод, закрыт в 1893г., на его месте до 1941г. разместится лесопильный завод.
ХIХ век. Сереброплавильный завод, закрыт в 1893г., на его месте до 1941г. разместится лесопильный завод.
retro.moi-barnaul.ru

Регион стал важнейшим сырьевым ресурсом для страны, и этот характер прослеживается до последнего момента. Только сырье меняется - сначала серебро, потом медь, пушнина. Затем, в Великую Отечественную войну, территория оказалась важна в плане эвакуации. И, конечно, всегда был важен наш земельный клин. Сейчас Алтайский край занимает первой место в России по площади пашни.

Географическое положение, по мнению Кротова, открывает большие возможности для туризма, поскольку здесь один из самых комфортных климатов за Уралом, а в Сибири точно самый привлекательный. Речь идет не только о белокурихинской зоне, но и о степных территориях.

Конкуренция больших экономик

Алтайский край близок к сибирским агломерациям - Новосибирской, Прокопьевско-Новокузнецкой, Томской. Есть возможность создания внутри страны больших региональных кластеров, в том числе крупных корпораций в нескольких отраслях - сельхозмашиностроение, IT, биофармацевтика.

Кротов также отметил, что в последние 20 лет мировая геополитическая картинка очень сильно меняется. Происходит столкновение больших экономик. «В этом смысле наша территория может интересно заиграть, - говорит эксперт. - Мы ближе всех к центральноазиатским странам. Барнаул к семи столицам мира ближе, чем к Москве. Это дает возможно активно развивать трансграничные промышленные кластеры».

Железная дорога
Железная дорога
СС0

Алтайский край может сыграть ведущую воль с формировании экономических и культурных связей с Востоком (Китай, Средняя Азия, Пакистан, Индия, Вьетнам, Корея и т.д.) и стать одним из ключевых экономических регионов России – логистическим, кадровым и промышленным хабом в новых условиях.

«Мы со своим высоким культурным, промышленным и кадровым потенциалом можем отлично вписаться в экономику макрорегиона, учитывая, что мы граничим со среднеразвитыми страными», - подытожил географ.

Что в будущем

«Хотелось бы видеть развитие наших кооперационных связей как с Центральной Азией, так и с Восточноазиатскими странами, - сказал также Кротов. - Тем более что новый Шелковый путь проходит совсем рядом, в Казахстане. Более того есть Турксиб, железная дорога, идущая в Центральную Азию от Новосибирска - он может также заиграть другими красками».

Кировец. Машиностроение. Трактор.
Кировец. Машиностроение. Трактор.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Эксперт говорит, что у региона большие возможности как транзитного места: мы можем увязаться новыми дорогами с Тывой, Монголией, Китаем. Он также видит будущее в развитии сельскохозяйственной отрасли, как пищевого ее сектора, так и отраслевого машиностроения, которое было сильно на Алтае в военный и послевоенный период. Последнее может активно пойти в рост как в старом Рубцовском узле, так и в новых кооперациях с Узбекистаном и Казахстаном.

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