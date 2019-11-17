Ученый: треть населения России через 10 лет станет нетрудоспособной

Треть населения России через 10 лет может стать нетрудоспособной, заявил доктор социологических наук Вячеслав Локосов.

Как передает РИА Новости, в стране сегодня складываются предпосылки, которые позволяют говорить о том, что трудоспособное население резко сократится.

«Есть разные прогнозы, но все сходятся на том, что доля нетрудоспособного населения будет увеличиваться. К 2030 году она может дойти до 30%. Все прогнозы, правда, сделаны без учета повышения пенсионного возраста», — отметил ученый.

Также он отметил, что в РФ число здоровых детей сократилось в четыре раза, а 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем. Кроме того, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города.

Все это создает серьезные проблемы, которые могут сказаться на рынке труда в будущем.