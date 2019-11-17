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Экономика

Ученый: треть населения России через 10 лет станет нетрудоспособной

Треть населения России через 10 лет может стать нетрудоспособной, заявил доктор социологических наук Вячеслав Локосов.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Как передает РИА Новости, в стране сегодня складываются предпосылки, которые позволяют говорить о том, что трудоспособное население резко сократится.

«Есть разные прогнозы, но все сходятся на том, что доля нетрудоспособного населения будет увеличиваться. К 2030 году она может дойти до 30%. Все прогнозы, правда, сделаны без учета повышения пенсионного возраста», — отметил ученый.

Также он отметил, что в РФ число здоровых детей сократилось в четыре раза, а 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем. Кроме того, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города.

Все это создает серьезные проблемы, которые могут сказаться на рынке труда в будущем.

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