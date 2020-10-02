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Экономика
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Удешевить перевозки — это реально

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова в сентябре этого года приобрело дополнительно вагоны-зерновозы. Имеющийся парк вагонов пополнился на 30 единиц. На сегодняшний день собственный подвижной состав предприятия насчитывает более 70 вагонов.

Новые вагоны-зерновозы.
Новые вагоны-зерновозы.
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Ранее зерно и комбикорма перевозились вагонами других собственников, что доставляло определенные неудобства. Недостаток подвижного состава и периодический рост ставок за пользование вагонами тормозили отгрузку готовой продукции, получение сырья для производства. В целях сокращения издержек руководством компании было принято решение о приобретении собственных вагонов-зерновозов. Новые вагоны украшает логотип ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова.

Новые вагоны-зерновозы.
Новые вагоны-зерновозы.
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Таким образом, компания приобрела в первую очередь независимость от наличия подвижного состава, более дешевую логистику, исключила возможность применения штрафных санкций при выгрузке вагонов, а также обеспечила гарантию своевременного исполнения договорных обязательств перед клиентами.

Необходимо отметить, что ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова первое среди мукомолов Сибири стало обладателем собственного подвижного состава.

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