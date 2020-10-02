ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова в сентябре этого года приобрело дополнительно вагоны-зерновозы. Имеющийся парк вагонов пополнился на 30 единиц. На сегодняшний день собственный подвижной состав предприятия насчитывает более 70 вагонов.