Ранее зерно и комбикорма перевозились вагонами других собственников, что доставляло определенные неудобства. Недостаток подвижного состава и периодический рост ставок за пользование вагонами тормозили отгрузку готовой продукции, получение сырья для производства. В целях сокращения издержек руководством компании было принято решение о приобретении собственных вагонов-зерновозов. Новые вагоны украшает логотип ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова.
Таким образом, компания приобрела в первую очередь независимость от наличия подвижного состава, более дешевую логистику, исключила возможность применения штрафных санкций при выгрузке вагонов, а также обеспечила гарантию своевременного исполнения договорных обязательств перед клиентами.
Необходимо отметить, что ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова первое среди мукомолов Сибири стало обладателем собственного подвижного состава.