Удобный и безопасный пригород. В барнаульском поселке Авиатор ремонтируют дорогу по нацпроекту

Рабочие в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту проезжей части по улице 1-й Малиновой в барнаульском поселке Авиатор.

Капитальный ремонт осуществляет МБУ «Автодорстрой». С 20 июня на участке от улицы Кедровой до Смоленской начали фрезерование поврежденного слоя асфальта.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и по возможности заранее планировать пути объезда.

Что касается объема работ, то дорогу по улице 1-й Малиновой капитально отремонтируют на участке протяженностью 961 метр. Этот отрезок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные поселки Спутник и Авиатор.

Дорожные работы Фото из архива пресс-службы администрации города Барнаула

На транспортной магистрали расположены магазин, отделение почты, спортивный клуб, футбольная и хоккейная площадки.

В последние годы существующая дорожная одежда не соответствовала требованиям безопасности движения, поэтому и возникла необходимость капремонта.

Общая площадьремонта дороги составит 5,7 тыс. кв.м. На участке проведут асфальтирование, установят бортовые камнни, отремонтируют тротуары, примыкания, покрытия автобусной остановки.

Также будет обустроен пешеходный переход и искусственная дорожная неровность.

Дорожные работы Фото из архива пресс-службы администрации города Барнаула

Всего же силами МБУ «Автодорстрой» в поселках Спутник и Авиатор будут отремонтированы пять участков дорог: улицы Смородиновая, Смоленская, Малиновая, Малиновая 1-я и Авиаторов. Общая площадь всех участков составит почти 27 тыс. кв.м. Сметная стоимость работ составляет 34,71 млн рублей.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле обустроят 23 объекта общей протяженностью более 25 км. На эти цели выделено 907,2 млн рублей. На 15 участках дорог уже идут ремонтно-строительные работы.

Помимо этого продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Дорожники отремонтируют более 41 тыс. кв. м дорог и 18 тыс. кв. м тротуаров.

В результате в городе повысится уровень безопасности дорожного движения, увеличится пропускная способность и возрастет комфорт участников дорожного движения.

Важно отметить и то, что после завершения дорожно-строительного сезона протяженность автомобильных дорог, включенных в нацпроект, соответствующих нормативному состоянию, увеличится с 71,4% до 73,4%.