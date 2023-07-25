Маркетплейс «РЖД Маркет»: удобно, эффективно, безопасно

На станцию Мелеуз Куйбышевской железной дороги в мае прибыл вагон гречихи, отправленный со станции Бийск Западно-Сибирской магистрали. Его оформление осуществлялось с использованием нового маркетплейса «РЖД Маркет», который продемонстрировал высокие сервисные качества.

Как рассказал заместитель начальника Западно-Сибирского ТЦФТО (по транспортному обслуживанию) Кенан Абасов, использование современного канала продаж, открывает большие перспективы в работе с партнёрами. Если раньше продавцам приходилось заниматься поиском покупателя, а затем ещё и организацией доставки своего груза по железной дороге, то использование маркетплейса «РЖД Маркет» значительно упрощает эти процедуры. Теперь покупатель публикует в нём предложение о продаже товара, указывает станцию его отгрузки, а расчёт доставки в железнодорожном вагоне производится автоматически нажатием одной кнопки.

И таким образом, покупатель сразу видит цену товара на станции отгрузки, железнодорожный тариф и стоимость предоставления вагона, и быстрее принимает решение, — акцентирует Кенан Абасов.

Опыт продаж партнёры признают успешным, ведь маркетплейс «РЖД Маркет» по общему мнению, удобный (клиент за один день может стать полноценным пользователем сервиса), экономичный, а главное — эффективный канал продаж в сфере B2B. Сейчас на его площадке представлено уже более 1700 компаний, и это число только растёт. Также расширяется продуктовая линейка: от шлакоблоков, металлоконстуркций, пиломатериалов до зернобобовых культур.