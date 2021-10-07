Удорожание сигарет к концу года спрогнозировали в России

Сигареты в России могут подорожать во II полугодии 2021 года в среднем до 140−145 руб. за пачку со 135,8 руб. в январе-июне, прогнозируют эксперты оператора фискальных данных ОFD.ru.

«Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140−145 рублей за пачку», — приводит РИА Новости выдержки из обзора аналитиков компании.

Сигареты уже выросли в цене: по их данным, в среднем цена одной пачки увеличилась на 12,4% — со 120,8 руб. в 2020 году до 135,8 руб. в первом полугодии 2021 года. По мнению экспертов, это обусловлено прежде всего повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

В июле Минфин РФ подготовил проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России, в соответствии с которым предлагает ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией, пишет «Росбалт».

Закон, в случае его принятия, вступит в силу 1 сентября 2022 года, кроме ряда положений проекта.