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23 февраля -4°C

Угодья в живописном районе Алтая выставили на торги, но влет ушли малые участки у озера

Участок в 52,4 гектара в охотничьих угодьях одного из красивейших районов края — Алтайского — выставлен на продажу, рассказывает Алтайский портал недвижимости. Земля в районе востребована: в середине февраля право аренды четырех участков на берегу озера Ая приобрела фирма известного в крае бизнесмена Евгения Вдовина.

В Алтайском районе Алтайского края.
В Алтайском районе Алтайского края.
altayrealt.ru

Рядом реки, горнолыжка и маральник

Расположен участок неподалеку от села Никольское. Рядом — три искусственных водоема, горная речка, три ручья, на которых моют золото, и горнолыжная трасса с тремя спусками, сообщает собственник.

Оборудовать здесь можно базу для охотников. Неподалеку функционирует маральник со своим специализированным комплексом отдыха. Стартовая цена участка 35 млн рублей.

Востребованные земли

Впрочем, надо сказать, что на сайте «Мир квартир» указано, что еще 16 января этот участок снят с продажи. Возможно, он уже приобретен или владелец передумал.

Земли в Алтайском районе пользуются популярностью. 18 февраля компания «Алира Групп» приобрела на торгах право аренды четырех небольших участка по 0,2 гектара каждый на берегу озера Ая. Годовая аренда плата за один участок — 40 тыс. рублей.

Право аренды выставил на торги «Фонд имущества Алтайского края». Известно, что учредитель фирмы Евгений Вдовин развивает на берегу озера «Парк-отель Ая».

Сведений о заключении договора аренды с «Алира Групп» пока нет. Если это произойдет, вероятно, территория «Парк-отеля Ая» расширится.

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