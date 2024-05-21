Весенний урожай зерна аграрии убирают с полей, когда в период уборочной кампании складываются сложные климатические условия, не позволяющие ее завершить в стандартные сроки – до снегов. Особенно это касается культур позднего созревания, таких как гречиха и подсолнечник. Специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала «Центр оценки качества зерна» рассказывают, как зимовка культур может повлиять на их качество и безопасность.

Опасные токсины

В результате зимовки под снежным покровом в растениях зачастую можно обнаружить многочисленные виды микроорганизмов, причем преимущественно встречается грибок Fusarium sporotrichiella Bil. Этот гриб вырабатывает экстремально ядовитые вещества. Примечательно, что наибольшему воздействию подвергаются просо и гречиха, в то время как рожь, ячмень и пшеница содержат меньше токсических элементов.

— В прошлые годы было отмечено повышенное содержание микотоксинов в зерновых и олеагинозных культурах, которые провели зиму под снегом. В частности, в подсолнечнике обнаруживался афлатоксин, а в гречихе – Т-2 токсин. Увеличение уровня микотоксинов может быть результатом интенсивного окислительного расщепления жира. Это негативно сказывается на качестве и безопасности собранного весеннего урожая, повышая его токсичные свойства, – рассказывают специалисты Центра.

Токсины формируются внутри поврежденного зерна, утратившего способность к прорастанию. Если же после зимы оно все еще может прорастать, то, как правило, не имеет в своем составе токсичных соединений.

Зерно, пережившее зиму на открытом воздухе, может быть идентифицировано по темному цвету зародыша и его свойству всплывать в растворе поваренной соли концентрацией 10-15%. В таком зерне концентрация небелковых и аминных соединений азота выше по сравнению с безвредными образцами.

Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле. Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

На взгляд не определить

Идеальные условия для образования токсинов создаются при высоком уровне влаги зерен, оставленных на полях, при температурных показателях -4…-14 градусов Цельсия, а также при наличии обильного снежного слоя, который предохраняет зерно от внезапных изменений температуры.

Влага, высокие температуры, неправильное хранение и перевалка могут способствовать образованию опасных химических соединений, производных от метаболитов плесневых грибов. Эти токсины, присутствующие в зерновых, семенах масличных, бобовых, а также в овощах и фруктах, обладают высокой стойкостью и невидимы для глаза: их нельзя ни почувствовать обонянием, ни обнаружить без специфических анализов.

Потребление продуктов с микотоксинами представляет серьезную угрозу для здоровья как людей, так и животных, вызывая необратимое ухудшение состояния подавляя иммунную систему. Отравляющее действие этих веществ сохраняется в течение всего срока хранения таких продуктов.

Поле подсолнечника. Pixabay.com.

Подсолнечник с кислинкой

Сотрудники Центра вспоминают необычное аграрное явление 2017 года. Тогда в России с полей было убрано всего 87% урожая подсолнечника. Примерно миллион гектаров остался зимовать под снегом. Неожиданно поздний посев и холодная погода в начале роста растений препятствовали их своевременному развитию. В результате, осенью непрерывные осадки, ранний снег и заморозки не дали убрать урожай в полном объеме.

«Причины утраты урожайности подсолнечника разнообразны. Не только стихийные явления, такие как сильные порывы ветра, вызывающие столкновения растений, что приводит к выпадению семян из неустойчивых, генетически предрасположенных к разрушению соцветий, но и физические повреждения. Это может быть поломка стебля из-за перегрузки или воздействия животных, птиц, грызунов. Кроме того, заболевания подсолнечника», — уточняют специалисты.

Они отмечают, что переработчики обращают внимание на уровень кислотности подсолнечника, достигающий отметок в 8-10 мг КОН/г, а иногда и до 15 мг КОН/г. Такие показатели влекут за собой серьезные финансовые убытки, так как продукция имеет отклонения от требований ГОСТ, поэтому заводы отказываются от закупки такого сырья.

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