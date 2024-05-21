Опасные токсины
В результате зимовки под снежным покровом в растениях зачастую можно обнаружить многочисленные виды микроорганизмов, причем преимущественно встречается грибок Fusarium sporotrichiella Bil. Этот гриб вырабатывает экстремально ядовитые вещества. Примечательно, что наибольшему воздействию подвергаются просо и гречиха, в то время как рожь, ячмень и пшеница содержат меньше токсических элементов.
— В прошлые годы было отмечено повышенное содержание микотоксинов в зерновых и олеагинозных культурах, которые провели зиму под снегом. В частности, в подсолнечнике обнаруживался афлатоксин, а в гречихе – Т-2 токсин. Увеличение уровня микотоксинов может быть результатом интенсивного окислительного расщепления жира. Это негативно сказывается на качестве и безопасности собранного весеннего урожая, повышая его токсичные свойства, – рассказывают специалисты Центра.
Токсины формируются внутри поврежденного зерна, утратившего способность к прорастанию. Если же после зимы оно все еще может прорастать, то, как правило, не имеет в своем составе токсичных соединений.
Зерно, пережившее зиму на открытом воздухе, может быть идентифицировано по темному цвету зародыша и его свойству всплывать в растворе поваренной соли концентрацией 10-15%. В таком зерне концентрация небелковых и аминных соединений азота выше по сравнению с безвредными образцами.
На взгляд не определить
Идеальные условия для образования токсинов создаются при высоком уровне влаги зерен, оставленных на полях, при температурных показателях -4…-14 градусов Цельсия, а также при наличии обильного снежного слоя, который предохраняет зерно от внезапных изменений температуры.
Влага, высокие температуры, неправильное хранение и перевалка могут способствовать образованию опасных химических соединений, производных от метаболитов плесневых грибов. Эти токсины, присутствующие в зерновых, семенах масличных, бобовых, а также в овощах и фруктах, обладают высокой стойкостью и невидимы для глаза: их нельзя ни почувствовать обонянием, ни обнаружить без специфических анализов.
Потребление продуктов с микотоксинами представляет серьезную угрозу для здоровья как людей, так и животных, вызывая необратимое ухудшение состояния подавляя иммунную систему. Отравляющее действие этих веществ сохраняется в течение всего срока хранения таких продуктов.
Подсолнечник с кислинкой
Сотрудники Центра вспоминают необычное аграрное явление 2017 года. Тогда в России с полей было убрано всего 87% урожая подсолнечника. Примерно миллион гектаров остался зимовать под снегом. Неожиданно поздний посев и холодная погода в начале роста растений препятствовали их своевременному развитию. В результате, осенью непрерывные осадки, ранний снег и заморозки не дали убрать урожай в полном объеме.
«Причины утраты урожайности подсолнечника разнообразны. Не только стихийные явления, такие как сильные порывы ветра, вызывающие столкновения растений, что приводит к выпадению семян из неустойчивых, генетически предрасположенных к разрушению соцветий, но и физические повреждения. Это может быть поломка стебля из-за перегрузки или воздействия животных, птиц, грызунов. Кроме того, заболевания подсолнечника», — уточняют специалисты.
Они отмечают, что переработчики обращают внимание на уровень кислотности подсолнечника, достигающий отметок в 8-10 мг КОН/г, а иногда и до 15 мг КОН/г. Такие показатели влекут за собой серьезные финансовые убытки, так как продукция имеет отклонения от требований ГОСТ, поэтому заводы отказываются от закупки такого сырья.
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