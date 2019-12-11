Россияне рассказали, какой минимальный доход они считают справедливым

Эксперты Общественной палаты выяснили, сколько россиян считают минимальным и справедливым ежемесячный доход в размере более 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

В ходе опроса 35% россиян рассказали, что для них справедливой является зарплата более 50 тыс. рублей в месяц. Для 31% справедливой является сумма 40−50 тысяч. Еще 20% назвали 30−40 тысяч, а 21−30 тыс. рублей считают справедливыми 10% опрошенных.

С неравенством и несправедливостью из-за разницы в уровне заработка сталкиваются 60% россиян. Так, почти половина опрошенных (49%) заявила, что недостаточный доход ограничивает их доступ к качественным медуслугам.

97% респондентов уверены, что снижение неравенства зависит от действий государства. При этом 80% заявили, что для решения проблемы бизнес должен быть социально ответственным, а 71% полагает, что помощь придет со стороны некоммерческих организаций и активистов.

Также эксперты выяснили, что только 1% участников опроса не испытывает чувство социальной несправедливости.

Исследование проводили с 19 ноября по 6 декабря среди 647 человек, заполнивших электронную анкету на сайте Общественной палаты.