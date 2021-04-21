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Экономика

Указ «батьки»: в Белоруссии ограничивают валютные операции

Национальный банк Белоруссии сможет совместно с правительством вводить валютные ограничения в случае угрозы экономической безопасности. Соответствующий указ об изменениях в законодательство о валютном регулировании подписал президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Указ принят в целях приведения законодательства в соответствие с документом «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» от 30 июня 2020 года, сообщает ТАСС.

К валютным ограничениям относится запрет на валютные и валютно-обменные операции, их количества, сроков и предельных объемов. Также будет требоваться получение специальных разрешений Нацбанка на проведение таких операций и обязательная продажа полученной юридическими лицами-резидентами иностранной валюты.

В случаях угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности ее финансовой системы валютные ограничения могут вводится на срок не более одного года, пишет News.ru.

Причиной таких решений властей стало резкое ухудшение ситуации с золотовалютными резервами и стремительный рост государственного долга, который большей частью номинирован в иностранной валюте.

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