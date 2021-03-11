Указ о размере выплат на детей подписал Путин

Размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

В ближайшее время правительство утвердит правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей, пишет bfm.ru. Раньше всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума предоставлялось пособие в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей.

Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.